Vor mehr als 50 Jahren spielte bereits einmal ein Luxemburger für den S04 in der Bundesliga. Gibt es bald einen Nachfolger?

An ihn können sich sicherlich nur die älteren Fans des FC Schalke 04 erinnern. Von 1971 bis 1973 spielte der Luxemburger Nico Braun für den S04 in der Bundesliga. 1972 gewann der Mittelstürmer mit den Königsblauen die Vizemeisterschaft und wurde DFB-Pokalsieger. Im Halbfinal-Hinspiel gegen den 1. FC Köln kam Braun sogar zum Einsatz, im Endspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern jedoch nicht. Insgesamt spielte Braun 35 Mal in der Bundesliga für die Königsblauen und erzielte dabei einen Treffer.

Warum das alles nun wieder interessant wird? Mit Timothè Rupil hat der S04 nun wieder einen Luxemburger in seinen Reihen, der sich zum Ziel gesetzt hat, der nächste Bundesligaspieler für die Knappen zu werden. "Im besten Falle ja", erklärt Timothé Rupil. Der 21-Jährige ist bereits luxemburgischer Nationalspieler und wurde vor dieser Saison von der U21 des 1. FSV Mainz für die U23 des S04 verpflichtet.

In den ersten zwei Spielen in der Regionalliga West gehörte Rupil zu den auffälligsten Spielern. Beim 2:0 beim SC Wiedenbrück verschoss er noch einen Elfmeter. Beim 2:1 gegen den KFC Uerdingen am vergangenen Samstag erzielte der offensive, zentrale Mittelfeldspieler dagegen das 2:0. Nach einer langen Verletzung bei Mainz 05 will er nun in der Regionalliga West bei Schalke 04 auf sich aufmerksam machen.

"Der Trainer, das ganze Projekt und dieser Traditionsverein an sich hat mich überzeugt. Die Spielphilosophie von Jakob Fimpel passt zu mir", erklärt Rupil seinen Wechsel an die Emscher. "Der Verein ist hier viel größer. Es schauen mehr Leute zu. Hier ist aber auch größerer Druck. Und es ist hier auch mehr Qualität", schwärmte er über seinen neuen Klub.

Und natürlich schielt er mit einem Auge auf die Profi-Mannschaft in der 2. Liga. Dass er selbst einmal dorthin möchte, daran lässt er keinen Zweifel. "Ich möchte hier auf Schalke den nächsten Schritt gehen, mich erstmal in der U23 weiterentwickeln und mich und die Mannschaft im besten Fall besser machen", betont er. "Und dann hoffe ich, dass ich hier den nächsten Schritt in den Profibereich machen kann." Zumindest will er es versuchen, sich auf Schalke durchzusetzen.

Nico Braun, seinen heute 73 Jahre alten Vorgänger im Dress des S04, kannte er übrigens nicht. Zu lange her.