Rene Lewjohann hat die ersten beiden Spiele als Trainer des KFC Uerdingen in der Regionalliga West verloren. Nach der Niederlage auf Schalke bedankte er sich bei den mitgereisten Fans.

Der KFC Uerdingen hat auch sein zweites Spel nach dem Wiederaufstieg in die Regionalliga West verloren. Nach der 0:2 Auftaktpleite zuhause gegen die Sportfreunde Lotte gab es auch beim 1:2 bei der U23 des FC Schalke 04 nichts Zählbares aus Gelsenkirchen mitzunehmen.

Leistungsmäßig gab es aber für die Mannschaft von Rene Lewejohann einen Fortschritt. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer von Nazzareno Ciccarelli nach einer guten halben Stunde stabilisierte sich das Team und hätte nach dem couragierten Auftritt in der zweiten Halbzeit einen Punkt aus dem Parkstadion mitnehmen können.

"Zwingende Torchancen von Schalke habe ich neben den beiden Toren durch individuelle Fehler von uns auch in der ersten Halbzeit nicht gesehen", sagte Uerdingens Trainer Lewejohann nach dem Spiel. "Aber was wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, war richtig gut. Wenn der Elfmeter reingeht, dann bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht." Jeff-Denis Fehr scheiterte aber an Schalkes Torwart Luca Podlech.

"Wir belohnen uns momentan nicht mit Ergebnissen", meinte der Trainer des KFC. Gegen Lotte sei das noch okay gewesen, aber gegen S04 habe man gesehen, dass das Team in der laufenden Woche gut gearbeitet und Fortschritte gemacht habe. "Wir sind jetzt in der Regionalliga angekommen", meinte Lewejohann. Schalke könne froh sein, in der 2. Halbzeit nicht noch verloren zu haben.

Das hätten auch die 500 mitgereisten KFC-Fans gesehen. Sie feierten nach dem Abpfiff die Mannschaft und den Trainer. "Die Fans haben das honoriert. Sie sehen, dass die Mannschaft nach diesem Riesenumbruch noch Zeit braucht, aber die Mechanismen jetzt langsam greifen."

Lewejohann, der für die Schalker Traditionsmannschaft aufläuft und auch Fan der Königsblauen ist, hat nach der Niederlage übrigens auf einen Besuch der Arena am Abend beim Spiel der Profis gegen Eintracht Braunschweig verzichtet. "Es war für mich ein Spiel wie jedes andere", behauptete er. "Ich bin Arbeitnehmer des KFC Uerdingen. Und wie ich das mit Leib und Seele lebe, hat man, glaube ich, gesehen." Emotional aufgeladen bedankte er sich bei den Anhängern der Krefelder nach dem Spiel und reckte die Faust in den Himmel.

Und demnächst soll es dann auch mit dem Punkten klappen. Am besten schon am kommenden Samstag (10. August, 14 Uhr) gegen den ebenfalls punktlosen FC Gütersloh.