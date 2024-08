Alexander Esswein hat nach dem Abstieg mit dem MSV Duisburg einen neuen Verein gefunden. Es geht in die Oberliga Baden-Württemberg.

Erst im August 2023 wechselte Alexander Esswein vom SV Sandhausen zum MSV Duisburg und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Dieser besaß allerdings nur für die 3. Liga Gültigkeit. Den Abstieg konnte er mit fünf Toren in 31 Spielen nicht abwenden, weshalb das Kapitel in Meiderich schon in diesem Sommer wieder endete - und damit auch seine Laufbahn im Profi-Bereich.

Denn der Stürmer wechselt in die Oberliga Baden-Württemberg zum VfR Mannheim, das gab der Fünftligist bekannt. Für den 34-Jährigen ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Esswein stammt gebürtig aus dem etwa 20 Kilometer entfernten Worms, in der Jugend lief er unter anderem für Waldhof Mannheim und den 1. FC Kaiserslautern auf.

"Die Möglichkeit, wieder in der Heimat zu spielen, war ein großer Anreiz für mich", erklärte der Angreifer in der Pressemitteilung. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim VfR Mannheim und darauf, meinen Teil zum Erfolg des Vereins beizutragen."

Seine Verpflichtung ist außergewöhnlich für uns. Ali Ibrahimaj

Die Mannheimer beendeten die Vorsaison als Aufsteiger auf dem neunten Platz. Ab sofort soll Esswein dabei helfen, für eine weitere Saison im ruhigen Fahrwasser zu sorgen. "Mit Alexander Esswein gewinnen wir nicht nur einen Spieler mit einer beeindruckenden Vita und großem Erfahrungsschatz, sondern auch jemanden, der in unserer Region tief verwurzelt ist. Seine Verpflichtung ist außergewöhnlich für uns", freute sich Ali Ibrahimaj, sportlicher Leiter des VfR.

Insgesamt 197 Mal lief Esswein in der Bundesliga auf, erzielte 14 Treffer und bereitete 15 weitere vor. Hinzu kommen 83 Einsätze in der 2. Bundesliga (acht Tore , neun Vorlagen), 62 Spiele in Liga 3 (22 Tore, zehn Vorlagen) und staffelübergreifend 49 weitere in der Regionalliga (sechs Tore, elf Vorlagen). Gleich elfmal schnürte er außerdem die Schuhe in der Europa League, wo er fünf Partien für Hertha BSC und sechs für den FC Augsburg sammelte (eine Vorlage).