Der 1. FC Bocholt hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Ein österreichischer Stürmer verstärkt die Offensive.

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer konnte der 1. FC Bocholt an diesem Donnerstag Vollzug melden. Der West-Reginoalligist hat Thomas Gösweiner unter Vertrag genommen. Der 29-Jährige kommt von Hessen Kassel aus der Südwest-Staffel an den Hünting und kostet keine Ablöse.

Der Österreicher, der in seiner Heimat einst für Admira Wacker eine Bundesliga-Partie bestritt, spielte seit 2017 im Südwesten und trug die Trikots von Kassel, dem FC 08 Homburg, der SV Elversberg, Hoffenheim II und Wormatia Worms. In 151 Einsätzen erzielte er 46 Tore und bereitete 17 Treffer vor.

Nun setzt Gössweiner seine Laufbahn in Bocholt fort. "Ich freue mich sehr, dass der Transfer von Thomas nun endlich unter Dach und Fach ist. Gössi wird uns durch seine Robustheit und seine Wucht im Sturmzentrum sportlich sofort weiterhelfen, passt aber auch charakterlich sehr gut zu", erklärt Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch.

Auch Trainer Björn Mehnert freut sich auf den Neuzugang. "Mit seinen Werten und menschlichen Eigenschaften passt er sehr gut in unser Team und zum 1. FC Bocholt. Seine sportlichen Fähigkeiten sind unbestritten. Mit seiner physischen Präsenz, gerade im Sechzehner und um die Box herum, bringt er nochmal neue Qualitäten in unseren Kader", meint der Coach. "Thomas ist daher eine optimale Verstärkung für unseren Offensivbereich. Er wird mit den vorhandenen Offensivspielern sicher hervorragend harmonieren."

Sein Debüt könnte Gössweiner am Samstag feiern. Am zweiten Spieltag kommt Fortuna Köln an den Hünting (14 Uhr, RS-Liveticker).

1. FC Bocholt: Transfers im Überblick

Zugänge: Julian Riedel (Waldhof Mannheim), Philipp Hanke (Wuppertaler SV), Thomas Gössweiner (Hessen Kassel), Cedric Euschen (Energie Cottbus), Dawyn-Paul Donner (SC Paderborn), Kaspar Harbering (MSV Duisburg U19)

Abgänge: Malek Fakhro (MSV Duisburg), Orhan Ademi (FC Widnau), Florian Mayer (Sportfreunde Siegen), Brian Campmann (SG Barockstadt), Dildar Atmaca (Wuppertaler SV), Vasco Walz (Bahlinger SC), Marc Beckert (SV Biemenhorst), Gian-Luca Reck (Rot-Weiß Koblenz), Noah Salau, Mergim Fejzullahu (beide Ziel unbekannt), Gino Windmüller (Karriereende), Lukas Frenkert (Rückkehr zu Preußen Münster nach Leihe)