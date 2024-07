Auch die Teams der Knappenschmiede starten langsam in die neue Saison. Nun gibt es einen neuen Service für die S04-Anhänger.

Auch für die Teams der Knappenschmiede startet am Samstag die neue Saison. Zunächst ist die U23 vom FC Schalke 04 in der Regionalliga West gefordert. Das Team von Trainer Jakob Fimpel tritt beim SC Wiedenbrück im dortigen Jahnstadion an. Eine Woche später geht es auch für die U19 von Trainer Norbert Elgert los. Er spielt mit seinem Team zum Auftakt bei Fortuna Düsseldorf.

Für die komplett neu formierte U23, die im vergangenen Jahr positiv überrascht hat, geht es zunächst darum, einen guten Saisonstart hinzulegen. „Uns ist bewusst, dass eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft immer wieder eine große Herausforderung sein kann. Zu Beginn der Vorbereitung müssen wir als Trainer-Team viel Energie reingeben. In den Meisterschaftsspielen möchten wir dann sehen, dass die Jungs viel Verantwortung auf dem Feld übernehmen“, sagte Trainer Jakob Fimpel vor dem Start auf schalke04.de. Auf Führungsspieler Pierre-Michel Lasogga muss Fimpel ebenso verletzungsbedingt verzichten, wie auf Felix Allgaier und Neuzugang Niklas Freese.

Dafür dürften einige Jungprofis mit von der Partie sein, die die Vorbereitung ganz überwiegend mit der Lizenzspielermannschaft absolviert haben, es dort aber noch nicht in den Kader schaffen werden. Das ist ja auch Teil des neuen Konzeptes des S04. Für Fimpel wird noch mehr als in den vergangenen Jahren die Herausforderung sein, diese Spieler zu integrieren. Die ausgemusterten Profis Dominick Drexler und Timo Baumgartl dürften dagegen wie zum Ende der vergangenen Saison kein Thema sein. Spannend wird sein, ob Ralf Fährmann zum Einsatz kommt.

Pünktlich zum Saisonstart gibt es zudem einen neuen Service der Knappenschmiede für alle Schalke-Fans. Sie können sich die Spiele der U23, U19 und U17 in ihrem Smartphone-Kalender eintragen und anzeigen lassen. Das gilt sowohl für die Heimspiele im Parkstadion, wie auch für die Auswärtsspiele.

Der Vorteil: Die Einträge aktualisieren sich automatisch, so dass alle zeitgenauen Ansetzungen direkt auf dem Smartphone erkennbar sind. Und das kommt bei den Nachwuchsmannschaften gar nicht so selten vor, denn die Termine hängen immer auch von den Profiterminen und freien Stadionkapazitäten sowie Sicherheitsaspekten ab. Weitere Informationen, zum Beispiel ob ein Livestream angeboten wird, runden das Angebot ab.