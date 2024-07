In seinem ersten Pflichtspiel für den MSV Duisburg war Mittelfeldspieler Jakob Bookjans gleich Dreh- und Angelpunkt und trug maßgeblich zum 1:0-Erfolg gegen Gütersloh bei.

Es gibt viele neue Gesichter beim Drittliga-Absteiger MSV Duisburg nach dem personellen Umbruch - sowohl auf als auch neben dem Platz. Der neue Coach Dietmar Hirsch steht vor Herausforderung, aus den vielen Neuzugängen eine funktionierende Einheit zu formen.

Jakob Bookjans ist ein Teil des MSV-Neuaufbaus in der Regionalliga West. Der Mittelfeldspieler, der in diesem Sommer von Eintracht Frankfurt II kam, stand gleich im ersten Saisonspiel gegen den FC Gütersloh in der Startformation.

"Das war pure Vorfreude. Wir wussten, was uns erwartet mit den Fans im Rücken, die für eine tolle Stimmung gesorgt haben. Daher wollten wir ihnen den Support mit Leistung zurückzahlen. Für uns war es wichtig, dass wir positiv in die Saison starten, den Schwung mitnehmen und direkt eine positive Stimmung erzeugen", schilderte der 24-Jährige seine Eindrücke vom Eröffnungsspiel der Saison 2024/25.

Es wirkte dabei so, als bräuchte Bookjans nicht viel Eingewöhnungszeit. Von Beginn an zog der Linksfuß die Fäden im zentralen Mittelfeld, bediente seine Mitspieler mit genauen Pässen und übernahm die Standardsituationen. Zudem zeigte er eine hohe Laufbereitschaft und spulte viele Kilometer ab. Beinahe krönte der Mittelfeldmann, der auch auf der Außenbahn spielen kann, seine starke Vorstellung mit einem Treffer. Doch die Latte verhinderte in der 70. Minute den Einschlag.

Bei den defensiven Standards können wir uns noch etwas verbessern und die zweiten Bälle besser klären. Jakob Bookjans

Dass es nach einem derart großen Umbruch am ersten Spieltag bei den Zebras insgesamt noch Luft nach oben gibt, sollte klar sein. "Bei den defensiven Standards können wir uns noch etwas verbessern und die zweiten Bälle besser klären", analysierte Bookjans.

Dennoch fällt sein Fazit nach dem ersten Saisonsieg positiv aus: "Wir haben insgesamt extrem wenig zugelassen und alles, was hoch bei uns reingeflogen kam, konnten wir verteidigen. Insofern ist das alles Meckern auf hohem Niveau und ich will auch gar nicht irgendetwas schlechtreden. Ich finde, dass wir ein super Spiel gemacht haben."