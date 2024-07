Das Tempo beim KFC Uerdingen bleibt hoch. Am Freitag wurden Zugang Nummer 16 und 17 präsentiert.

Noch ein Tag bis zum Start der Regionalliga-Saison und der KFC Uerdingen drückt vor dem Heimspiel (Samstag, 27. Juli, 14 Uhr) gegen die Sportfreunde Lotte beim Thema Kaderplanung noch einmal auf das Gaspedal.

Denn nach dem Talent Henri Euwi (Linksverteidiger / SG Unterrath U19) wurde am Freitag auch die Verpflichtung von Dylan Pires veröffentlicht. Der 17. Zugang der Krefelder. Auch er steht noch am Anfang seiner Karriere. Der 20-Jährige wechselt vom Westfalenligisten Holzwickeder SC zur Grotenburg. In der letzten Saison lief er 20 Mal für Holzwickede auf, zehn Tore konnte er erzielen.

Nun will er zeigen, dass er auch in der Regionalliga bestehen kann: "Dylan ist ein junger Spieler mit großem Potenzial. Seine Schnelligkeit und Torgefahr machen ihn zu einem echten Gewinn im Mittelfeld. Wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team begrüßen zu dürfen und sind sicher, dass er unsere Offensive bereichern wird", sagt Uerdingens Sportdirektor Adalet Güner.

Zwei weitere Neue: Das macht es auch für Lotte nicht leichter, den KFC einzuschätzen. Das sagte auch Fabian Lübbers, Trainer der Lotter, im Vorfeld der Partie zu RS: „Das macht es für uns als Trainerteam natürlich ungemein schwer, die Mannschaft auf den Gegner vorzubereiten. Wir haben uns die letzten Testspiele aber natürlich angesehen. Dass Uerdingen hohe Ambitionen hat, ist uns bewusst. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine tolle Kulisse und wollen zeigen, dass auch wir eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt haben."

Alle Neuzugänge des KFC Uerdingen im Überblick

Ali Hassan Hammoud (Ratingen 04/19), Max Klump (FC Wiltz 71), Angelo Langer (SC Fortuna Köln), Tim Stappmann (Rot-Weiß Oberhausen), Jeff-Denis Fehr (SV Rödinghausen), Joey Tshitoku (CS Fola Esch), Ben Klefisch (SC Paderborn II), Nazzareno Ciccarelli (Rot Weiss Ahlen), Ufumwen Osawe (Berliner AK 07), Melvin Ramusovic (Stuttgarter Kickers), Ron Meyer (FC Wegberg-Beeck), Enes Yilmaz (Fortuna Düsseldorf II), Mehmet Yildiz (SV Gonsenheim), Dylan Pires (Holzwickeder SC), Noel Werner (zuletzt VfL Osnabrück U19), Henri Euwi (SG Unterrath U19)