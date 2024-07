Die Entscheidung ist gefallen: Christian Stiefelhagen ist neuer Vorstandsvorsitzender des MSV Duisburg. Er gewann die zweite Wahlrunde deutlich.

Die Bedeutung dieses Abends für den MSV Duisburg zeigte allein die Zahl der Anwesenden. 1267 Mitglieder der Zebras waren am Dienstag ins Stadion gekommen, um sich auf der Außerordentlichen Mitgliederversammlung an den Vorstandswahlen zu beteiligen - bei einer Gesamtzahl von 8479 Mitgliedern eine starke Quote.

Alle Entwicklungen und Stimmen von der Mitgliederversammlung im Ticker

Die wichtigste Entscheidung des Abends verkündete Wahlleiter Martin Linne (Sportdezernent der Stadt Duisburg) um 21.52 Uhr und somit knapp vier Stunden nach dem Beginn der Veranstaltung: Die Mitglieder wählten Christian Stiefelhagen zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Traditionsvereins aus Meiderich. Der Marketingexperte setzte sich mit seinem Team gegen Sebastian Paradis durch - und gegen Ingo Wald sowie Thomas Maaßen, die ihre Kandidatur nach Niederlagen im ersten Wahlgang zurückgezogen hatten.

Damit herrschte relativ früh Klarheit über das künftige Personal an der Vereinsspitze des MSV - die befürchtete langwierige Wahl über mehr als zwei Runden oder der Worst-Case in Form eins Abends ohne Sieger blieben aus.

Der 57-Jährige betrat als frischgebackener Wahlsieger die Bühne, streifte sich ein MSV-Trikot über und erklärte dann: "Ich nehme die Wahl gerne an. Danke für das Vertrauen!" Bei der Vorstellung seines Teams um Dennis Baaten (Steuerberater), Jörg Eicker (Unternehmensberater), Jörg Kaiser (Filmemacher) und Georg Mewes (Rentner, Ex-Amateurtrainer und Funktionär) hatte Stiefelhagen erklärt: "Wir können unvoreingenommen mit allen Gesprächspartnern in einen neuen Dialog treten, haben keinen persönlichen und finanziellen Vorteil. Ich verfolge den MSV seit 40 Jahren. Mein Herz benötigt weiß-blaue Infusion, deswegen bewerbe ich mich als Vorstandsvorsitzender."

Baaten ist als stellvertretender Vorsitzender eingeplant und soll sich um wirtschaftliche Belange kümmern. Kaiser ist durch seine Filme bekannt. Eicker hat Kontakt zu allen Fußballverbänden. Kult-Trainer Mewes soll als Botschafter fürs NLZ fungieren.

Vorgänger Wald gratulierte - und blickte noch einmal zurück: "Glückwunsch an Christian und sein Team. Ich wünsche euch viel Erfolg, den MSV in die richtigen Bahnen zu lenken. Wenn etwas ist, könnt ihr mich gerne fragen und ich werde euch unterstützen. Danke an alle, die mich in schwierigen Zeiten begleitet haben. Wir haben einige Schlachten geschlagen. Wir haben es mit Herzblut getan, auch wenn wir nicht alles richtig gemacht. Wir wollten das Beste für den MSV erreichen. Das hat nicht immer geklappt."

Eine erste Entscheidung hatte bereits die erste Wahlrunde hervorgebracht. Die Teams von Wald und Maaßen zogen zurück, nachdem sie in dem Durchgang am schlechtesten abgeschnitten hatten. Wald erhielt nur 15,56 Prozent der insgesamt abgegebenen 1291 Stimmen. 23,38 Prozent der anwesenden Mitglieder stimmten für Maaßen.

MSV Duisburg: Ingo Wald zog Kandidatur zurück

Damit war bereits klar, dass in Duisburg eine Ära endet. Knapp ein Jahrzehnt lang stand Wald an der Vereinsspitze. "Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich über zehn Jahre begleitet haben. Es war für mich eine große Ehre, für den MSV zu arbeiten. Ich wünsche dem neuen Team eine gute Hand, dass der MSV nach vorne kommt", sagte der 66-Jährige zum Abschied und erntete Applaus.

Stiefelhagen ging mit 35,78 Prozent der Stimmen vor Paradis (25,28 Prozent) als deutlicher Favorit in den zweiten Wahldurchgang. Dort setzte er sich mit einem eindeutigen Ergebnis durch, holte mehr als die erforderlichen 50,1 Prozent der Stimmen - und steht mit seinem Team nun vor der Herausforderung, den MSV Duisburg in eine ruhigere Zukunft zu führen.