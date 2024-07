Beim MSV Duisburg steht am Dienstagabend ab 18 Uhr die Außerordentliche MV an. Vier Kandidaten-Teams bewerben sich um den Vorsitz. Alle Entwicklungen live im Ticker.

17.27 Uhr: Die Haupttribüne füllt sich, vor den Stadiontoren sind die Schlangen aber noch lang. Mal schauen, ob es hier diesmal pünktlich um 18 Uhr losgehen kann.

16.56 Uhr: Auch wenn sich die vier Teams hier nachher noch mal genauer vorstellen, kann man sich hier die Ziele der Kandidaten noch mal durchlesen: msv-duisburg.de/aktuelles/artikel/msv-wahlen-diese-vier-teams-treten-bei-der-mitgliederversammlung-an/

16.47 Uhr: Die Ausgangslage vor der Vorstandswahl ist schwierig, denn die MSV-Satzung regelt keine Stichwahl und es gibt keine klaren Vorgaben bei Pattsituationen. Ein Team muss 50,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Ein Procedere bei Ausbleiben einer absoluten Mehrheit ist in der Satzung nicht geregelt. Sollte nach drei Wahlgängen kein Sieger feststehen, wird die Versammlung unterbrochen und das Gespräch mit den Kandidaten gesucht. Wir stellen uns auf einen langen Abend ein. Nach Angaben des Vereins waren in der vergangenen Woche 8.479 Mitglieder registriert, das sind 324 mehr als vor einem Jahr. Wir sind gespannt, wie viele heute den Weg in die Schauinsland-Reisen-Arena finden.

16.43 Uhr: Hinweise: Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sowie mindestens sechs Monate dem Verein angehören und mit der Beitragszahlung nicht in Verzug sind. Maßgebend ist das Datum der Wirksamkeit der Mitgliedschaft gem. § 5 Abs. 3 der Vereinsatzung. Eine satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Die heutige Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden - 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung - 3. Wahl einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählerkommission - 4. Wahl des Vorstandes a) Vorstellung des/der Teams, b) Durchführung der Vorstandswahl - 5. Wahl von Delegierten für die Vertretung im MSV Duisburg 02 Dachverein e.V. - 6. Verschiedenes - 7. Schlusswort des Vorstandsvorsitzenden.

Hallo und herzlich willkommen! In diesem Artikel berichten wir am Dienstagabend von der Außerordentlichen Mitgliederversammlung des MSV Duisburg. Es wird spannend, denn es stehen Vorstandswahlen an. Kann Präsident Ingo Wald sein Amt mit seinem Team behaupten? Oder gibt es einen Wechsel an der Vereinsführung? Drei weitere Kandidaten-Teams haben sich beworben. Nun liegt die Entscheidung bei den Mitgliedern. Start der Versammlung ist um 18 Uhr.