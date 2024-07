Ingo Wald steht nicht mehr an der Vereinsspitze des MSV Duisburg. Der amtierende Präsident zog auf der Mitgliederversammlung seine Kandidatur zurück.

Wer künftig die Vereinsführung beim MSV Duisburg bildet, stand am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr noch nicht fest. Wohl aber, dass der Präsident der Zebras nicht mehr Ingo Wald heißen wird. Später gewann Christian Stiefelhagen die Wahl.

Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung - hier können Sie die Veranstaltung im MSV-Stadion im Liveticker verfolgen - zog der 66-Jährige seine Kandidatur gemeinsam mit seinem Team nach der ersten Wahlrunde zurück.

Damit wird beim MSV eine Ära enden, denn Wald stand knapp neun Jahre lange an der Spitze des Revierklubs. In diese Zeit fiel der Aufstieg in die 2. Bundesliga 2017. Allerdings wird ihm auch der sportliche Niedergang mit dem Absturz in die Regionalliga als Tiefpunkt angelastet.

Nach dem Abstieg hatte er den Weg für Vorstandsneuwahlen geebnet, stellte sich aber selbst auch noch einmal zur Wahl - neben drei Mitbewerbern. Nach dem ersten Wahldurchgang am Dienstagabend entschied sich der langjährige MSV-Chef zum Rückzug. Auch Thomas Maaßen stieg mit seinem Team aus dem Rennen aus.

Das Team von Wald hatte im ersten Wahlgang nur 15,56 Prozent und damit mit Abstand die wenigsten aller Stimmen erhalten (197 von 1291). Maaßen landete mit seiner Mannschaft auf Rang drei (23,38 Prozent, 296 Stimmen).

Nachdem Walds Rückzug vor den anwesenden Mitgliedern verkündet wurde, kam es zu einem emotionalen Moment im Duisburger Stadion. Er und seine Mitstreiter erhielten Blumensträuße, von den Rängen schallten laute MSV-Rufe und Applaus. "Das ist eine sehr beachtliche und verantwortliche Entscheidung im Sinne des Vereins", meinte Wahlleiter Martin Linne.

Wald erklärte: "Ein dicker Dank an mein Team nach intensiven Wochen. Das sind tolle, junge Menschen. Ich würde mich freuen, wenn sie sich weiter beim MSV einbringen. Das ist ein Mehrwert für den Verein. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich über zehn Jahre begleitet haben. Es war für mich eine große Ehre, für den MSV zu arbeiten. Ich wünsche dem neuen Team eine gute Hand, dass der MSV nach vorne kommt."

Auch Maaßen sprach noch einmal zu den Anwesenden. "Vielen Dank für euer Vertrauen. Es geht am Ende des Tages um den Verein und nicht um Personen. Ich bedanke mich doll bei meinem Team. Ich wünsche euch die richtige Entscheidung beim nächsten Wahlgang", sagte der Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende.