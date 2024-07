Beim MSV Duisburg stand am Dienstagabend ab 18 Uhr die Außerordentliche MV an. Der Abend zum Nachlesen im Ticker.

22.08 Uhr: Linne verabschiedet die Mitglieder: „Es war eine konstruktive Atmosphäre. Allen einen guten Heimweg und viel Erfolg für Freitagabend!“ Wir verabschieden uns. Alle Infos gibt es nachher auf reviersport.de

22.05 Uhr - 5. Wahl von Delegierten für die Vertretung im MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.: Es kommt zur Blockabstimmung. Zwei Enthaltungen. Die Wahl ist durch.

22.03 Uhr: Stiefelhagen zieht direkt ein MSV-Trikot über: „Ich nehme die Wahl gerne an. Danke für das Vertrauen!“

22.02 Uhr: Jetzt betritt das gewählte Vorstandsteam die Bühne!

21.57 Uhr: Weiterer Dank an den alten Vorstand und viel Applaus vom Aufsichtsrat. Ingo Wald verabschiedet sich: „Glückwunsch an Christian und sein Team. Ich wünsche euch viel Erfolg, den MSV in die richtigen Bahnen zu lenken. Wenn etwas ist, könnt ihr mich gerne fragen und ich werde euch unterstützen. Danke an alle, die mich in schwierigen Zeiten begleitet haben. Wir haben einige Schlachten geschlagen. Wir haben es mit Herzblut getan, auch wenn wir nicht alles richtig gemacht. Wir wollten das Beste für den MSV erreichen. Das hat nicht immer geklappt.“ Udo Steinke ergänzt: „Sein Herz schlägt für den MSV. Es geht eine Ära zu Ende. Er hat das Beste für den MSV gegeben. Dir gebührt der ganz große Applaus. Der Vorstandsvorsitzende steht im Rampenlicht und wirst auch angegriffen. Das muss man als Mensch erst mal aushalten.“

21.53 Uhr: Die Auszählung ist durch, Linne bittet wieder darum, in den Innenraum zurückzukehren. Das Ergebnis ist eindeutig. Anwesend waren noch fast alle (1.263 Wahlberechtigte): 33 haben keine Stimme abgegeben, drei waren ungültig + 14 Enthaltungen = 1213 vollständige Stimmzettel. Team Paradis: 513 Stimmen (42,9 Prozent), Team Stiefelhagen gewinnt: 700 Stimmen (57,1 Prozent).

21.47 Uhr: Trainer Dietmar Hirsch ist im Übrigen auch hier. Ihn sichteten wir eben auf der Tribüne.

21.45 Uhr: Mittlerweile ist es fast komplett dunkel, in 15 Minuten wird hier mit einem Ergebnis gerechnet.

21.42 Uhr: Nach RS-Infos gibt es wohl ein eindeutiges Ergebnis… Noch gibt es aber keine offizielle Mitteilung.

21.25 Uhr: Viele Mitglieder haben ihre Stimmzettel eingeschmissen und machen sich schon auf den Rückweg. Verständlich mit Blick auf die arbeitende Bevölkerung.

20.56 Uhr: Es geht in den zweiten Wahlgang! Bis später. Gut möglich, dass hier gleich schon eine Entscheidung fällt. Um 22 Uhr ist damit zu rechnen!

20.55 Uhr: Laute MSV-Rufe von den Rängen, Wald und sein altes Team bekommen Blumensträuße überreicht! Ein emotionaler Moment hier!

20.50 Uhr: Die vier Kandidaten sind zurück auf der Bühne. Die Besprechung ist vorüber. Das Team Stiefelhagen und Paradis treten zum zweiten Wahlgang an. Die Teams Wald und Maaßen dagegen nicht mehr. Es gibt Applaus. „Das ist eine sehr beachtliche und verantwortliche Entscheidung im Sinne des Vereins“, sagt Linne und erntet sehr viel Beifall, sogar Standing Ovations. „Der Applaus ist absolut gerechtfertigt.“

Maaßen: „Vielen Dank für euer Vertrauen. Es geht am Ende des Tages um den Verein und nicht um Personen. Ich bedanke mich doll bei meinem Team. Ich wünsche euch die richtige Entscheidung beim nächsten Wahlgang.“ Wald: „Für mich gilt das gleiche. Ein dicker Dank an mein Team nach intensiven Wochen. Das sind tolle, junge Menschen. Ich würde mich freuen, wenn sie sich weiter beim MSV einbringen. Das ist ein Mehrwert für den Verein. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich über zehn Jahre begleitet haben. Es war für mich eine große Ehre, für den MSV zu arbeiten. Ich wünsche dem neuen Team eine gute Hand, dass der MSV nach vorne kommt.“ Es gibt erneut Standing Ovations!

20.42 Uhr: Man kann festhalten, dass Team Maaßen und Team Wald die erste Runde „verloren“ haben. Das Team Stiefelhagen hat die beste Ausgangsposition! Mal schauen, ob es nun einen Rückzug gibt oder alle Teams im Rennen bleiben.

20.37 Uhr: Der erste Wahlgang ist abgeschlossen. 1.291 wahlberechtigte Mitglieder haben abgestimmt: 17 haben keine Stimme abgegeben, ungültige Stimmen waren nicht dabei. Es gab nur acht Enthaltungen. Es waren 1.266 Stimmen. Team Maaßen: 296 Stimmen (23,38 Prozent), Team Paradis: 320 Stimmen (25,28 Prozent), Team Stiefelhagen: 453 Stimmen (35,78 Prozent), Team Wald: 197 Stimmen (15,56 Prozent). Wie erläutert heißt das, wir benötigen zumindest einen zweiten Wahlgang. Kein Team hat die erforderliche, absolute Mehrheit erreicht. „Damit wir klar haben, wie und mit welchen Teams dieser durchgeführt wird, bitte ich die Teamleader, die vier Teamchefs zu uns zum Wahlausschuss. Ich unterbreche noch mal für zehn Minuten. Dann geht es weiter.“ Es gibt Applaus.

20.36 Uhr: Die Auszählung ist gelaufen. In einer Minute wird hier fortgefahren, bis alle zurück im Innenraum sind.

20.35 Uhr: Wahlleiter Martin Linne hält das Mikro schon in den Händen.

20.34 Uhr: Prognostiziert war etwa eine Stunde, es müsste also jetzt jeden Moment weitergehen.

20.02 Uhr: Noch mal zur Erinnerung. 50 Prozent + eine Stimme sind für eine sofortige Entscheidung nötig. Unwahrscheinlich, dass das direkt der Fall sein wird. Das favorisierte Team Stiefelhagen konnte, dem Applaus nach zu urteilen, nicht so sehr überzeugen, wie nach dem erfolgreichen geführten Wahlkampf angenommen. Beim Team Wald ist das Gegenteil der Fall. Die Mannen um den amtierenden Präsidenten kamen mit ihren Reden erstaunlich gut an. Immerhin stimmt das Wetter und der angekündigte Regen bleibt an diesem lauen Sommerabend aus.

20.00 Uhr: Gerade kam die Info, dass die Wahlurnen in zwei Minuten geschlossen werden. Dann kann die erste Auszählung beginnen.

19.32 Uhr: Wir melden uns zurück, sobald es weitergeht. Schwer abzuschätzen, wie lange das dauern wird. Bis gleich!

19.28 Uhr: Durchführung der Vorstandswahl: Genug geredet. Der erste Wahlgang wird eingeleitet.

19.22 Uhr: Ingo Wald spricht als Letzter: „Ich kann euch versprechen, es bleibt außergewöhnlich kurz. Wir haben Personalentscheidungen im sportlichen Bereich zu verantworten, die sich als Fehler herausgestellt haben. Das bedauere ich im Nachhinein außerordentlich. Durch Michael Preetz wurde der operative Unterbau gestärkt. Das ist uns gut gelungen. Aber bitte beurteilt mich nicht nur nach dieser Verpflichtung und nach dem sportlichen Niedergang.

Nach zehn Jahren das darauf zu reduzieren, wäre zu kurz gesprungen. Ich mag für viele der Falsche sein, den MSV in die Zukunft zu führen. Aber ich glaube der Richtige zu sein, die Zukunft einzuleiten. Nach der Übergabe meiner Funktion, die für 2025 geplant ist, werde ich uneingeschränkt und mit meiner ganzen Energie meine Kollegen unterstützen. Vorausgesetzt ihr lasst es zu“. Das Motto: „MSVereint!“ Zum Abschluss dankt Wald seinem bisherigen Vorstand. Wir sind durch, alle Teams haben sich an die Zeitvorgaben gehalten und sich in einer Stunde vorgestellt.

19.17 Uhr: Olaf Zimmer tritt vors Podium. „Ich war in der Höhle der Löwen, das ist nichts gegen die Bühne hier. Ich musste Beleidigungen ertragen. Aber ich möchte neue Ideen entwickeln und sehe Potenzial, dass der MSV wieder ein großer Verein wird. Der Klub hat an Identität verloren. Der große Wert sind die Fans. Der MSV sollte in der digitalen Champions League spielen. Mehr Effizienz, Geld und Zeit - die Basis für mehr Ruhe und Stabilität und die Voraussetzung für nachhaltigen und wirtschaftlichen Erfolg. Mein Vater soll wieder lächeln, wenn er über seinen MSV spricht. MSV könnte „Mein stolzer Verein“ bedeuten. Ingo hat dem Verein so oft den Allerwertesten gerettet.“ Es gibt Applaus.

19.15 Uhr: „Das Miteinander ist Wahnsinn. Ohne euch würde alles nicht so funktionieren. Ich möchte mich bei allen Fanclubs, Mitgliedern und Anhängern bedanken. 5.000 Fans in Gütersloh sind verrückt. Das macht unseren MSV aus, auch für ihn zu arbeiten und seine Freizeit zu opfern. Unterstützt die Mannschaft auch in schwierigen Zeiten. Die werden kommen. Sie wird Ruhe brauchen. Aber auch der neue Vorstand braucht sie. Der Verein braucht Ruhe und Struktur. Wir stehen für einen geordneten Neuzugang, weil wir die Expertise eines erfahrenen Ingo Wald haben.“

19.12 Uhr: „Ingo hat die Zeichen der Zeit erkannt, dass es so nicht mehr weitergeht. Deswegen stehen wir hier. Just heißt nicht nur, neue Ideen hervorzubringen, sondern sie auch aktiv umzusetzen. Das ist zu kurz gekommen. Wir wollen neue Wege gehen, innovative Ideen umsetzen. Wir sind nicht nur stolz auf unsere Tradition.“ Applaus für Albrecht. Jetzt kommt Thorsten Immel, der das Bindeglied zwischen Vorstand und NLZ werden möchte. „Inhaltlich sind alle Teams nicht weit auseinander.“

19.09 Uhr: Ingo Wald (Geschäftsführer), Thorsten Immel (Geschäftsführer), Thorben Albrecht (Marketingleiter), Olaf Zimmer (Geschäftsführender Gesellschafter). Team D ist dran. Wald gibt das Mikro direkt an Albrecht weiter. „Es war keine einfache Zeit. Ingo Wald ist die einzige Konstante in unserem Team. Einen Riesenrespekt für die letzten Monate.“ Es gibt Applaus. „Der Typ ist 32 und ein Marketingfutzi, er kann nur labern. Aber wir stehen für Mut und Veränderungen“, sagt der jüngste Kandidat über sich selbst. „Wir waren als erstes Team im Live-Podcast und haben verkackt. Aber wir hatten den Mut.“

19.03 Uhr:: Kaiser kennt den Verein durch seine Arbeit beim Zebra-TV schon sehr gut. „Durch Aufstiegsversprechungen wurde vergessen, dass der MSV eine Herzensangelegenheit ist. „Schorsch“ Mewes ist eine Ikone im Amateur- und Jugendfußball. Uwe Schubert ist dankbar für jede Hilfe. Es geht nur gemeinsam.“ Stiefelhagen weiter: „Wir schreiben Geschichte und sind alle Teil davon. Viele wollen sich mit Herzen in dieses Ehrenamt stürzen. Der Verein ist in vielen Stellen gespalten. Wir wollen Brückenbauer sein.“ Mewes und Eicker sprechen nicht.

18.59 Uhr:: Auch wenn das Team bei vielen Fans im Vorfeld vorne sein sollte, gab es noch weniger Applaus als zuletzt. Die Mitglieder wurden noch nicht groß mitgenommen im Laufe der Rede. Wohl auch deshalb… Baaten spricht vom Trainingsauftakt, von den vielen verkauften Dauerkarten und der bevorstehenden Invasion in Gütersloh. „Der Verein lebt. Es war ein fairer und respektvoller Wahlkampf unter allen Mitstreitern.“ Das einzige Team mit fünf Mitgliedern nähert sich dem Ende.

18.55 Uhr:: Christian Stiefelhagen (Marketingberater), Dennis Baaten (Steuerberater), Jörg Eicker (Unternehmensberater), Jörg Kaiser (Filmemacher) und Georg Mewes (Rentner) bilden das Team 1902. „Wir können unvoreingenommen mit allen Gesprächspartnern in einen neuen Dialog treten, haben keinen persönlichen und finanziellen Vorteil. Ich verfolge den MSV seit 40 Jahren. Mein Herz benötigt weiß-blaue Infusion, deswegen bewerbe ich mich als Vorstandsvorsitzender.“ Baaten soll der Stellvertreter werden und für alle wirtschaftlichen Belange zuständig sein. Kaiser ist durch seine Filme bekannt. Eicker hat Kontakt zu allen Fußballverbänden. „Schorsch“ Mewes soll ein Botschafter fürs NLZ werden - „für alle Sorgen und Nöte rund um die Jugend.“

18.52 Uhr: Paradis kommt noch mal zurück. „Es werden Personen gewählt, die ihr in den nächsten vier Jahren vertraut. Das wichtigste Gut ist das Thema Vertrauen. Ihr habt uns ein paar Minuten im Internet gesehen und jetzt 15 Minuten. Wir identifizieren uns zu 100 Prozent mit diesem Verein. Wir lieben den MSV. Das ist unser Versprechen. Wir wollen den Verein in bessere Zeiten führen. Der MSV soll auf allen Ebenen zusammengeführt und nachhaltig besser gemacht werden. Niemand darf ausgegrenzt werden. Ein gutes Gemeinschaftsgefühl ist extrem wichtig. Wir sind das. Team aus Duisburg, für Duisburg.“

18.48 Uhr: Christian Poll bezeichnet sich als „Kind der Kurve“. Drei Säulen seien wichtig: „Die Stallgespräche sind gut in Schwung gekommen. Das wollen wir beibehalten, nicht nur in Präsenz. Es wird digitale Formate geben für alle, die von weit wegkommen. Wir müssen das Potenzial nutzen. Unser Versprechen ist es, die Mitglieder mitzunehmen. Ihr könnt alles an Ideen an uns herantragen. Es wird ein transparentes Feedback geben. Wir haben mit vielen Fördermitgliedern gesprochen. Man fühlt sich teilweise vergessen und wird auf die lange Bank geschoben. Die verdiente Wertschätzung bekommt ihr zugesprochen. Das Maß an Engagement wird belohnt.“

18.45 Uhr: Dürrbaum: „Ich bin ein Zebra durch und durch. Der Verein ist mir eine Herzensangelegenheit.“ Seine Schwerpunkte seien Merchandising und der Frauenfußball. „Der Fanshop ist in den letzten Jahren stehen geblieben. Beim Frauenfußball sind wir große Schritte zurückgegangen. Die Damen müssen in den Verein eingebunden werden und wieder in die oberen Ligen gelangen. Wir wollen den MSV wieder dahin führen, wo er hingehört. Das kann nicht die Regionalliga und die Landesliga sein. Veränderungen: jetzt!“

18.41 Uhr: Maas ist für das Thema Finanzen zuständig und blickt bereits auf Geschäftsführer-Erfahrungen bei einigen Profivereinen zurück. Er war zu Zeiten des Lizenzentzugs schon mal im Verein tätig. „Die Fans haben damals weiter zum MSV gestanden. So etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist nur in Duisburg möglich.“ Die Lizenz-Erledigungen müssten nicht erst mit dem letzten Tag durch sein. „So darf es hier nicht sein.“

18.40 Uhr: Team B ist an der Reihe. Sebastian Paradis (Unternehmensberater), Bernd Maas (Unternehmensberater), Christian Poll (Senior Berater) und Gerhard Dürrbaum (Speditionskaufmann). Paradis: „Ich liebe diesen Verein. Bei der letzten JHV war ich mit der Darstellung der Gesamtsituation nicht einverstanden, wir wären Rückrunden-Achter und standen schon kurz vor dem Abstieg. Ich war überzeugt, etwas zu ändern und habe mein Team zusammengestellt.“

18.35 Uhr: Jetzt redet Maaßen. „Wir stehen für offene Migration der gesamten MSV-Familie. Wir müssen noch präsenter in der Stadt werden. Wir lassen die Geschäftsführer ihren Job machen und wollen gemeinsam unsere Ziele erreichen. Wir haben die meisten Sponsoren überzeugt. Die eine Million ist noch nicht das Ende der Fahnenstange!“ Maaßen ist seit über 40 Jahren MSV-Fan. Der 64-Jährige liebt den Verein länger als seine Frau. „Die Fans sind Champions-League-reif. Dafür ein großes Dankeschön!“ Die Mannschaft müsse unter die Top 30 in Deutschland. „Es wird Stolpersteine geben. Wir werden nicht resignieren. Das verspreche ich. Lasst es uns gemeinsam angehen. Heute ist die Zeitenwende.“ Das Schlusswort.

18.33 Uhr: „Ich bringe nicht so viel Masse und Leidenschaft mit wie mein Vorredner. Ich wurde als kaltblütiger Investor abgestempelt. Aber das bin ich nicht, ich bin der Jörg“, sagt das nächste Mitglied Jörg Dahms. Es gibt Gelächter von den Rängen. „Wir wollen über die Stadtgrenzen hinaus Partner generieren und bringen eine Millionen Mittel mit. Die 50+1-Regel wird von uns nicht angetastet. Der MSV vereint und spielt für alle.“

18.32 Uhr: „20.000 Mitglieder sind ein realisierbares Ziel, das den e.V. auf gesunde Beine stellen würde“, so Otto, der nun das Mikro weitergibt.

18.30 Uhr: Kai-Uwe Otto stellt sich vor und wird ebenfalls mit Beifall begrüßt. „Unsere Stadt steht für Vielfalt und Toleranz. 163 Nationen leben in Duisburg. Sie sind das Spiegelbild unserer Stadt und müssen auch das Spiegelbild unseres MSV sein. Der MSV ist nicht nur der Profifußball. Hier wird mit Engagement und Ehrenamt gearbeitet. Das zeichnet den Verein auch aus.“

18.28 Uhr: Auch bei den sozialen Medien sieht Tappe Luft nach oben. „Das Vereinsheim soll reaktiviert werden. Der MSV Duisburg vereint!“

18.22 Uhr: Das Team Thomas Maaßen (Geschäftsführer/Speditionskaufmann) beginnt mit dem Kandidaten sowie seinem Team aus Andreas Tappe (Geschäftsführender Gesellschafter), Kai-Uwe Otto (Handelsfahwirt) und Jörg Dahms (Selbstständiger Unternehmer). „Wir sind überwältigt, wie viele Mitglieder gekommen sind, um über den Verein zu entscheiden“, sagt Tappe, der nun über die Ziele spricht. „Wir wollen 20.000 Mitglieder begeistern, brauchen wirtschaftliche Stabilität und ein gesundes Wachstum. Der MSV und der Vorstand müssen in der Stadt sichtbarer werden.“ Er fordert modernere Vereinsstrukturen, Gremien und Anpassungen in der Satzung. Die Kontinuität im NLZ soll weitergeführt werden.

18.14 Uhr - 4. Wahl des Vorstandes: Linne erklärt das weitere Vorgehen. Wenn nach drei Wahlgängen keine absolute Mehrheit besteht, kann die Entscheidung, wie schon zu Anfang geschrieben, auf einen neuen Termin vertagt werden. Spätestens um 0.30 Uhr muss die Versammlung beendet sein. „Ich hoffe, dass wir nicht so lange benötigen“, sagt Wahlleiter Linne. Jedes Team hat gleich 15 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Eine Aussprache wird es heute aufgrund der Gleichbehandlung nicht geben.

18.12 Uhr - 3. Wahl einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählerkommission: Die Personen, die sich bereit erklärt haben, stehen fest: Einstimmig beschlossen!

18.09 Uhr - 1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden - 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung: Die ersten beiden Tagesordnungspunkte sind durch. Die Vorstellung der vier Kandidatenteams wird nicht verkürzt.

18.06 Uhr: Ingo Wald begrüßt die Mitglieder zu einem „besonderen, geschichtsträchtigen Abend. Zum ersten Mal treten vier Teams an. Ich kann mich nicht erinnern, dass schon mal 1276 stimmberechtigte Mitglieder anwesend waren.“ Es gibt direkt Applaus.

17.56 Uhr: Es kommt die erwartete Durchsage: „Es geht später los.“ Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ist als glühende MSV-Anhängerin ebenfalls vor Ort, um ihre Stimme abzugeben. Martin Linne (Sportdezernent der Stadt Duisburg) ist der heutige Wahlleiter.

17.51 Uhr: Der noch amtierende Vorsitzende Ingo Wald wird mit seinem alten Team (Robert Komossa, Udo Steinke und Uwe Struck) gleich auf der Bühne Platz nehmen. In neun Minuten soll es hier offiziell losgehen.

17.32 Uhr: Ursprünglich sollte die Versammlung im Business-Bereich der Arena stattfinden und wurde am Nachmittag kurzerhand auf die Haupttribüne verlegt.

17.27 Uhr: Die Haupttribüne füllt sich, vor den Stadiontoren sind die Schlangen aber noch lang. Mal schauen, ob es hier diesmal pünktlich um 18 Uhr losgehen kann.

16.56 Uhr: Auch wenn sich die vier Teams hier nachher noch mal genauer vorstellen, kann man sich hier die Ziele der Kandidaten noch mal durchlesen: msv-duisburg.de/aktuelles/artikel/msv-wahlen-diese-vier-teams-treten-bei-der-mitgliederversammlung-an/

16.47 Uhr: Die Ausgangslage vor der Vorstandswahl ist schwierig, denn die MSV-Satzung regelt keine Stichwahl und es gibt keine klaren Vorgaben bei Pattsituationen. Ein Team muss 50 Prozent + eine Stimme auf sich vereinen. Ein Procedere bei Ausbleiben einer absoluten Mehrheit ist in der Satzung nicht geregelt. Sollte nach drei Wahlgängen kein Sieger feststehen, wird die Versammlung unterbrochen und das Gespräch mit den Kandidaten gesucht. Wir stellen uns auf einen langen Abend ein. Nach Angaben des Vereins waren in der vergangenen Woche 8.479 Mitglieder registriert, das sind 324 mehr als vor einem Jahr. Wir sind gespannt, wie viele heute den Weg in die Schauinsland-Reisen-Arena finden.

16.43 Uhr: Hinweise: Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sowie mindestens sechs Monate dem Verein angehören und mit der Beitragszahlung nicht in Verzug sind. Maßgebend ist das Datum der Wirksamkeit der Mitgliedschaft gem. § 5 Abs. 3 der Vereinsatzung. Eine satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Die heutige Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden - 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung - 3. Wahl einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählerkommission - 4. Wahl des Vorstandes a) Vorstellung des/der Teams, b) Durchführung der Vorstandswahl - 5. Wahl von Delegierten für die Vertretung im MSV Duisburg 02 Dachverein e.V. - 6. Verschiedenes - 7. Schlusswort des Vorstandsvorsitzenden.

Hallo und herzlich willkommen! In diesem Artikel berichten wir am Dienstagabend von der Außerordentlichen Mitgliederversammlung des MSV Duisburg. Es wird spannend, denn es stehen Vorstandswahlen an. Kann Präsident Ingo Wald sein Amt mit seinem Team behaupten? Oder gibt es einen Wechsel an der Vereinsführung? Drei weitere Kandidaten-Teams haben sich beworben. Nun liegt die Entscheidung bei den Mitgliedern. Start der Versammlung ist um 18 Uhr.