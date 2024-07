Der Regionalliga-Auftakt zwischen dem FC Gütersloh und MSV Duisburg könnte in ausverkauftem Haus über die Bühne gehen. Fürs erste Heimspiel der Zebras gibt es einen neuen Termin.

Schon länger wirft der Saisonauftakt der Regionalliga West seine Schatten voraus, am Freitagabend (19 Uhr, RS-Liveticker) ist es so weit. Der MSV Duisburg hofft im Auswärtsspiel beim FC Gütersloh auf einen erfolgreichen Neustart, während der Gastgeber die favorisierten Zebras ärgern möchte.

Freuen können sich beide Teams, unabhängig vom Ausgang der Partie, auf eine große Kulisse. Schon jetzt wurden über 6800 Karten verkauft, und laut dem FCG besteht weiterhin "eine große Ticketnachfrage". So ist es Vereinsangaben zufolge nicht mehr auszuschließen, dass das Heidewaldstadion am Freitagabend ausverkauft sein wird. Die Spielstätte der Gütersloher fasst insgesamt 8400 Zuschauer.

Fans, die das Duell live vor Ort verfolgen möchten und noch keine Karte haben, rät der Klub zur Nutzung des Onlinevorverkaufs. Der Gästebereich - für die Duisburger Fans wurde bereits ein zusätzlicher Block geöffnet - ist bereits ausverkauft. Alle Sitzplätze sind ebenfalls belegt, so dass nur noch Stehplatzkarten für den Heimbereich verfügbar sind.

Nach dem Abstieg in die Regionalliga setzen die Duisburger Fans am ersten Spieltag gleich ein Zeichen. Mehr als 4500 von ihnen treten die knapp 150 Kilometer weite Fahrt nach Ostwestfalen am Freitagabend an.

Zuvor hatte bereits die Zahl der Dauerkartenverkäufe die Aufbruchsstimmung bei den Meiderichern unterstrichen. Inzwischen wurde die Marke von über 5500 verkauften Saisontickets geknackt - deutlich mehr als vor einem Jahr. Zudem freut sich der Revierklub über einen Mitgliederzuwachs. Seit dem Abstieg erhöhten 434 neue Mitglieder die Gesamtzahl auf 8479.

Wichtige Nachricht für alle, die es mit den Duisburgern halten: Es gibt einen neuen Termin für das zweite Heimspiel der Saison. Die Partie gegen Aufsteiger Eintracht Hohkeppel wurde um einen Tag vorverlegt und findet nun am Freitag, 16. August, um 19.30 Uhr statt. Der MSV hatte dies beantragt, da am Sonntag das Football-Team von Rhein Fire im Stadion spielt.