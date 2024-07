Jetzt ist es offiziell: Jesse Tugbenyo ist ein Zebra. Das sagt der Neuzugang des MSV Duisburg über seinen Wechsel.

Wie RS bereits berichtet hatte, hat Jesse Tugbenyo einen Vertrag beim Drittliga-Absteiger MSV Duisburg unterschrieben. Anlässlich der Saisoneröffnung und des Spiels gegen Notts County wurde der Neuzugang am Samstagmittag (20. Juli) vorgestellt.

Der 22-Jährige, der für den MSV mit der Rückennummer 33 auflaufen wird, hatte sich in mehreren Trainingseinheiten und dem Spiel gegen den Duisburger SV präsentieren dürfen – und überzeugt. Anders als Arminia Bielefeld zögerte der MSV nicht mit einem Vertragsangebot.

Für Chris Schmoldt ist der Mittelfeldspieler "ein richtiger Kämpfer". Der Kaderplaner sieht in Tugbenyos Geschichte eine Parallele zu den Zebras: „Jesse hat schon in der 3. Liga auf sich aufmerksam gemacht. Im zentralen Mittelfeld kann er nahezu alle Rollen ausfüllen, verfügt über eine starke Ausstrahlung und besticht durch eine hervorragende Vororientierung. Nach seiner schweren Verletzung hat er sich mit viel Mut und Willenskraft zurück gearbeitet, seine Geschichte beeindruckt. Das passt zu uns beim Spielverein: Denn auch wir wollen wieder aufstehen und hart dafür arbeiten, wieder dorthin zu kommen, wo wir hingehören.“

Trainer Dietmar Hirsch lobt seinen neuen Schützling ebenfalls: „Mit ihm bekommen wir einen sehr talentierten zentralen Mittelfeldspieler, der nach seiner schweren Verletzung zwar fast ein Jahr lang kein Spiel mehr bestritten hat, aber sich wieder heran gekämpft und in den vergangenen Tagen bei uns einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Natürlich kann er nach dieser Zeit noch nicht bei 100 Prozent sein, aber er zeigt schon wieder körperliche Präsenz, hat ein gutes Auge und von der Achter-Position immer den Blick nach vorne. Dazu ist er stark im Abschluss und wird uns mit seiner Dynamik weiter voran bringen.“

Tugbenyo selbst sagt über seine neue Aufgabe: „Ich freue mich, bei diesem Traditionsverein mit anzupacken, ich hab‘ ein richtiges gutes Gefühl, hier arbeiten dürfen! Die Atmosphäre rund um den Spielverein hat mich echt beeindruckt. Nicht nur in der Vergangenheit aus der Ferne, vor allem auch jetzt in diesen ersten Tagen hier in Meiderich. Ich bin dabei!“