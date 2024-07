Am Tag seiner Saisoneröffnung sichert sich der MSV Duisburg den nächsten Neuzugang. Dieser hatte zuvor bei zwei Drittligisten vorgespielt.

Jesse Tugbenyo hat einen neuen Verein gefunden. Nach RS-Informationen wechselt der 22-Jährige zum MSV Duisburg. Tugbenyo hatte zuletzt beim MSV vorgespielt und sich erfolgreich für einen Vertrag empfohlen.

Zuletzt stand er bei Zweitligist SC Paderborn unter Vertrag, für den er ein Zweitligaspiel absolvierte. In der Saison 2022/23 sammelte er bei seiner Leihe zum SC Verl 17 Einsätze in der 3. Liga, in denen er neben einem Tor acht Vorlagen verzeichnen konnte.

Mit dem Wechsel nach Duisbug kann der zentrale Mittelfeldspieler nun hoffentlich einen Haken hinter die bisher schlimmste Zeit seiner Karriere setzen. Zunächst erlitt er im Jahr 2020 bei einem Testspiel einen Genickbruch, anschließend folgte nach langer Pause und erfolgreichem Comeback der nächste gesundheitliche Rückschlag (RS berichtete).

Nun allerdings ist Tugbenyo wieder topfit und konnte davon auch die Verantwortlichen beim MSV Duisburg überzeugen. Zuvor hatten Arminia Bielefeld und der SC Verl aus der 3. Liga den Mittelfeldspieler ebenfalls im Training zu Gast. Während Verl absagte, ließ sich die Arminia noch Zeit und flog erstmal ins Trainingslager – ohne Tugbenyo.

Gegen Notts County wohl dabei

Der wollte aber nicht auf die Ostwestfalen warten und Planungssicherheit. Und so gab es den Zuschlag für den MSV Duisburg, der sich für seinen Neustart in der Regionalliga West auf einen talentierten Spieler freuen kann. Insgesamt bestritt er neben einem Zweitliga- und 17 Drittligaspielen auch 19 Partien in der Regionalliga und lief 41 Mal in der Oberliga Westfalen auf.

Im RS-Gespräch Mitte Mai erklärte er: "Ich weiß, was ich kann. Ich weiß auch, dass einige Sportchefs Bedenken haben. Aber ich kann immer nur betonen, dass mir die Ärzte grünes Licht gegeben haben und es keine Bedenken gibt. Es sitzt alles perfekt, der Knochen ist zugewachsen."

Wahrscheinlich bekommen MSV-Fans bereits zur Saisoneröffnung die Gelegenheit, den Neuzugang im neuen Trikot zu sehen. Am heutigen Samstag (20. Juli) empfängt der MSV ab 14 Uhr den englischen Viertligisten Notts County. Bereits im Vorfeld der Generalprobe rund eine Woche vor dem Saisonstart teilte der Klub mit, dass Tugbenyo mit von der Partie sein wird.