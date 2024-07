Neuzugang Nummer 12 kommt an die Grotenburg. Der Mittelfeldspieler lief zuletzt in der Regionalliga Südwest auf.

Der nächste Neuzugang für den KFC Uerdingen. Wie der Klub am Samstag (20. Juli) mitteilte, wird Melvin Ramusovic in der kommenden Saison an der Grotenburg um Punkte in der Regionalliga West kämpfen.

Der 23-jährige Ramusovic kommt von den Stuttgarter Kickers zum Aufsteiger. Hier lief er in der vergangenen Spielzeit 17-mal in der Regionalliga Südwest auf. Zuvor stand er drei Jahre beim 1. FC Heidenheim unter Vertrag, bei dem er sieben Zweitligaspiele absolvierte.

Auch in der Jugend spielte Ramusovic bereits für die Heidenheimer und gehörte in den Nachwuchsbundesligen zum Stammpersonal. In der kommenden Spielzeit soll der gebürtige Sindelfinger nun beim KFC zu einer festen Größe im Mittelfeld werden.

„Ich bin überzeugt davon, einen Spieler verpflichtet zu haben, der in unserer sehr jungen Mannschaft eine führende Rolle übernehmen kann. Er ist ein laufstarker und defensiv gut ausgebildeter Spieler mit einem sehr guten Spielaufbau", berichtet Sportdirektor Adalet Güner.

Mit Ramusovic unterschrieb der zwölfte externe Neuzugang dieses Sommers an der Grotenburg. Dabei wird es wohl nicht bleiben, noch ist der Kader des Aufsteigers sehr dünn besetzt. Und das nur eine Woche vor dem Saisonstart gegen Mitaufsteiger Sportfreunde Lotte am kommenden Samstag (27. Juli, 14 Uhr).

KFC Uerdingen – Neuzugänge: Joey Tshitoku (CS Fola Esch, Luxemburg), Jeff-Denis Fehr (SV Rödinghausen), Max Klump (FC Wiltz 71), Ben Klefisch (SC Paderborn II), Ufumwen Osawe (Berliner AK), Nazzareno Ciccarelli (Rot Weiss Ahlen), Enes Yilmaz (Fortuna Düsseldorf II), Angelo Langer (Fortuna Köln), Tim Stappmann (Rot-Weiß Oberhausen), Melvin Ramusovic (Stuttgarter Kickers), Mehmet Yildiz (SV Gonsenheim), Ron Meyer (FC Wegberg-Beeck).

Abgänge: Michael Blum (SG Unterrath), Fabio Simoes Ribeiro (VfB Homberg), Philipp Meißner (Duisburger SV), Maik Odenthal (Holzheimer SG), Leonel Kadiata, Pascale Talarski (beide TSV Meerbusch), Takumi Yanagisawa (SV Schermbeck), Dimitrios Touratzidis (FC Gütersloh), Pascal Weber (VfB Hilden), Justin Härtel (SF Baumberg), Hinata Gonda (RW Erfurt), Leon Jovceski (1. FC Monheim), Furkan Baydar (1. FC Lintfort), Justin Klein, Pepijn Schlösser, Maximilian Funk, Phil Zimmermann, James Shepard (Ziel unbekannt).