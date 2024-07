Der MSV Duisburg sucht noch weitere Verstärkungen. Derweil befinden sich auch noch gleich zwölf Spieler aus der letzten Abstiegssaison auf Vereinssuche.

Dietmar Hirsch, Trainer des MSV Duisburg, ist mit der Kaderzusammenstellung noch nicht zufrieden. Sowohl in der Defensive als auch Offensive soll noch nachgelegt werden. Bis dato holte der MSV Duisburg, inklusive U19-Eigengewächs Simon Symalla, 16 neue Spieler in den Kader 2024/2025.

Aus der Mannschaft 2023/2024 haben derweil 25 (!) Akteure die Westender Straße verlassen. Tim Köther kehrte nach Leihe nach Heidenheim zurück, Daniel Ginczek beendete seine Karriere und elf Spieler wurden bei der Vereinssuche fündig. Der Rest sucht noch.

Der letzte Ex-MSV-Profi, der auf der Suche nach einem neuen Klub fündig wurde, ist Ahmet Engin. Der Außenbahnspieler geht zurück in die Türkei. Er wechselt zu Igdir FK, in die zweithöchste Spielklasse in der Türkei.

Ins Ausland hat es auch Vincent Müller gezogen, der sich dem dänischen Traditionsklub Aalborg BK angeschlossen hat. Und es wird noch internationaler: Denn Marvin Senger (Stal Mielec) geht nach Polen, Alaa Bakir (FC Emmen) unterschrieb in den Niederlanden.

Kolja Pusch (TSV Meerbusch), Hamza Anhari (Fortuna Düsseldorf II), Benjamin Girth (Würzburger Kickers), Baran Mogultay (Borussia Dortmund II), Niklas Kölle (SSV Ulm) und Santiago Castaneda (SC Paderborn) wurden ebenfalls auf der Suche nach neuen Arbeitgebern fündig.

MSV Duisburg: Zwölf Profis suchen noch neue Arbeitgeber

Ohne Fahrschein sind noch: Thomas Pledl, Alexander Esswein, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Rolf Feltscher, Erik Zenga, Niclas Stierlin, Robin Müller, Pascal Köpke, Dennis Smarsch und Chinedu Ekene. Auch Ex-Kapitän Sebastian Mai befindet sich auf Vereinssuche.

MSV Duisburg: Das sind die Termine in der Saison 2024/2025

Hinrunde:

FC Gütersloh – MSV (Freitag, 26. Juli)

MSV – Türkspor Dortmund (3. August)

Rot-Weiß Oberhausen – MSV (10. August)

MSV – Eintracht Hohkeppel (17. August)

SC Paderborn 07 II – MSV (24. August)

MSV – Fortuna Düsseldorf II (31. August)

Fortuna Köln – MSV (14. September)

MSV – SC Wiedenbrück (21. September)

FC Schalke 04 II – MSV (28. September)

MSV – SV Rödinghausen (5. Oktober)

1. FC Bocholt – MSV (12. Oktober)

MSV – 1. FC Düren (19. Oktober)

1. FC Köln II – MSV (26. Oktober)

MSV – Borussia Mönchengladbach II (2. November)

Wuppertaler SV – MSV (9. November)

KFC Uerdingen – MSV (23. November)

MSV – Sportfreunde Lotte (30. November)