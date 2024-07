Ephraim Kalonji durfte sich beim 1:1 in Bonn zum zweiten Mal im Trikot des MSV Duisburg zeigen. Zur Vertragsunterschrift wird es aber wohl nicht kommen. Das ist das Profil für mögliche Verstärkungen.

Bei der 0:3-Niederlage im 120-Minuten Test in Telgte gegen Münster am Mittwoch bekam Ephraim Kalonji bereits eine Stunde Spielzeit. Pluspunkte konnte der Testspieler gegen den Zweitligisten nicht sammeln.

Auch in Bonn schickte Dietmar Hirsch den früheren Düsseldorfer eine Halbzeit lang auf den Platz. An einer gefährlichen Offensivaktion war der Angreifer zwar beteiligt, für eine Dauerbeschäftigung beim MSV Duisburg wird es aber wohl nicht reichen.

„Ich glaube, dass es schwer wird. Wir brauchen nicht einen, der mitspielt, sondern schon Spieler, die die Qualität heben und ohne es vorwegzugreifen: Das ist nicht die Qualität, die uns sofort weiterbringt“, antwortete Dietmar Hirsch auf RS-Nachfrage.

Wie mit dem Gesamtauftritt war der MSV-Trainer auch mit der Leistung des zweiten Testspielers Marlon Monning nicht zufrieden. Das einstige Talent des 1. FC Köln bekam sogar die Höchststrafe erteilt und wurde frühzeitig ausgewechselt.

Was aber müssen die in den vergangenen Tagen so oft genannten zwei bis drei Verstärkungen mitbringen, um es dauerhaft in den Regionalligakader der Zebras zu schaffen? Mit einem „Qualitätsspieler“ befindet sich der Klub derzeit noch in Gesprächen. Anfang der Woche soll eine Entscheidung gefällt werden.

„Auch wenn ein Spieler irgendwo mittrainiert und im Saft ist, muss er zwei Wochen bei uns trainieren, um eine Bindung zu haben. Wenn ein Qualitätsspieler kommt, gehe ich davon aus, dass er auch spielen sollte“, erklärte Hirsch.

Vorwiegend besteht der Wunsch nach einem Außenbahnspieler, der im Optimalfall unter 23 Jahre jung ist. Möglich ist auch eine Leihe, die aber mehr Geduld mit sich bringen würde. „Wir brauchen Geschwindigkeit und Spieler, die die tiefen Läufe anbieten. Wir haben welche. Aber wenn sie es nicht machen, müssen andere kommen“, fordert der Trainer.

MSV Duisburg: Hirsch wartet auf Wegkamp

Unabhängig von den beiden Testspielern und dem noch unbekannten, potenziellen Zugang ist Gerrit Wegkamp vor zwei Tagen nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der Stürmer wäre schon für den Test in Bonn bereit gewesen, Hirsch wollte aber kein Risiko eingehen. Besonders treffsicher hat sich der MSV abgesehen vom Test in Sonsbeck in der Vorbereitung noch nicht erwiesen. Ein fitter Wegkamp wird der Offensive im Testspiel-Endspurt gut zu Gesicht stehen.