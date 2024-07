Der MSV Duisburg hat nach dem Auftakt gegen Sonsbeck, den beiden Testspielen im Niederlande-Trainingslager und dem Vergleich gegen Preußen Münster nun auch gegen den Bonner SC seine Form getestet.

7:1 gegen Sonsbeck, 0:1 gegen Edinburgh, 0:0 gegen Volendam und 0:2 gegen Preußen Münster: Das waren die bisherigen vier Testspiele des MSV Duisburg.

Am Samstag, 13. Juli, kam ein weiterer Vergleich hinzu. Beim Mittelrheinligisten Bonner SC trennte sich der MSV Duisburg mit 1:1. Remis. Marlin Monning (1. FC Köln) und Ephraim Kalonji (Fortuna Düsseldorf II) wirkten als Testspieler mit.

Über 600 MSV-Fans unter den 1221 zahlenden Zuschauern hatten den kurzen Weg nach Bonn auf sich genommen, um ihre Zebras zu begutachten. Und die Duisburger Anhänger sahen schon nach sechs Minuten einen Ball an der Querlatte abprallen. Patrick Sussek (7.) hatte mit einem strammen Schuss das Ziel knapp verpasst.

Nur 120 Sekunden später die MSV-Führung durch ein Eigentor: Massaman Keita (8.) lenkte eine Ecke von Can Coskun unglücklich ins eigene Tor. Der Stadionsprecher nannte fälschlicherweise Malek Fakhro als Torschützen.

Die Statistik zum Spiel Bonner SC: Birk (46. Betz) - Keita (75. Ksiouar), Berg (46. Mahessa), Omerbasic, Nakanishi (62. Dogan) - Gonzalez (78. Isik), Augusto (46. Fujiwara), Pommer (78. Abresch), Koruk (76. Erken) - Strobl, Okorafor (70. Mus) MSV Duisburg: Kunz (46. Braune) - Montag (46. Uzelac), Fleckstein, Hahn (46. Monning), Göckan - Müller (46. Michelbrink), Egerer - Coskun (46. Bookjans), Meuer (64. Symalla), Sussek - Fakhro (71. Kalonji) Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian Tore: 0:1 Keita (8., Eigentor), 1:1 Nakanishi (53.) Gelbe Karten: Nakanishi, Keita, Koruk, Pommer - Bookjans Zuschauer: 1221

Es spielte in Durchgang eins eigentlich nur der MSV. Die Bonner hatten Glück, dass sie nur mit einem 0:1-Rückstand in die Pause gingen. Coskun (28.) hatte Kevin Birk geprüft, der den Ball gerade noch abwehren konnte. In der 43. Minute wäre der BSC-Keeper dann chancenlos gewesen. Doch die Latte verhinderte, dass ein toller Coskun-Freistoß nicht im Netz der Hausherren zappelte.

Nach einigen Wechseln ging es in Halbzeit zwei erst einmal dort weiter, wo das Geschehen in Hälfte eins aufgehört hatte - vor dem Bonner Tor. Sussek (51.) lief alleine auf Birk zu und traf nur den Pfosten. Der MSV-Chancenwucher sollte sich rächen.

In der 54. Minute: Ein von Mert Göckan verursachter Freistoß wurde von Masahiro Fujiwara hereingeschlagen, Kotaro Nakanishi vollstreckte per Kopf am zweiten Pfosten ins lange Eck - 1:1. Nur 60 Sekunden später: Fast das 2:1 für Bonn! Der MSV schwamm in der Defensive gewaltig. Wieder war es Fujiwara , der den eingewechselten Maximilian Braune prüfte und dieser das 1:2 aus Sicht der Duisburger verhindern konnte.

Für Testspieler Marlon Monning war der Einsatz nach nur 18 Minuten beendet. Der Innenverteidiger des 1. FC Köln verletzte sich nach seiner Einwechselung zur Halbzeit.

Es sollte am Ende im Bonner Sportpark Nord beim 1:1-Unentschieden bleiben. Dabei hatte kurz vor Schluss der MSV Duisburg noch den Sieg auf dem Fuß - in Person von Sussek und Simon Symalla, die beide eine tolle Göckan-Hereingabe verpassten.