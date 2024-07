Nach seinem rüden Einsteigen bei der 0:3-Niederlage im Test gegen Preußen Münster wird MSV-Neuzugang Jihad Boutakhrit zur Kasse gebeten. So viel das Fazit von Dietmar Hirsch aus.

Es lief die 104. Minute im Testspiel des MSV Duisburg beim SC Preußen Münster (0:3), als Jihad Boutakhrit an der Seitenlinie gegen Lukas Frenckert mit extremer Härte in den Zweikampf ging und den Zweitligaspieler am Knöchel traf. Der SCP-Mann stand glücklicherweise schnell wieder auf den Beinen. Auch wenn es in einem Testspiel nicht gerade alltäglich ist, kam der Schiedsrichter nicht drumherum, den MSV-Neuzugang mit glatt Rot vom Platz zu stellen.

"Das kostet Geld", sagte Dietmar Hirsch nach dem Spiel. Mehr als die Einhaltung des Strafenkatalogs und der Zahlung in die Mannschaftskasse wird die Aktion wohl nicht nach sich ziehen. Dennoch war der Duisburger Coach sichtlich verärgert über das Foul seines Offensivmanns. "Das war eine Unsportlichkeit und einfach dumm. Wir schwächen uns selbst. Das darf nicht passieren. Erst recht nicht in der Meisterschaft", mahnte der Coach.

Zufrieden sein konnte Hirsch nach dem XXL-Test im Takko-Stadion zu Telgte immerhin mit den ersten 60 Minuten, in der der Gegner von der Hammer Straße mit einer stark besetzten Elf angetreten war. Abgesehen von den vermeidbaren Fehlern der beiden dicht hintereinander gefallenen Gegentore hatte der MSV gute Ballbesitzphasen, spielte mutig durchs Zentrum und verzeichnete gegen den Zweitliga-Aufsteiger einige gefährliche Abschlüsse.

"Die Fehler haben wir nachher in den Griff bekommen. Nach den vielen Wechseln in der Pause sind einige Spieler an ihre Grenzen gekommen", sagte Hirsch ohne Namen zu nennen und rechtfertigte so die schwächere zweite Hälfte ohne eine einzige Torchance. „Natürlich ist es gegen einen Zweitligisten schwer, egal wer spielt“, betonte Hirsch und spielte darauf an, dass einige seiner Spieler sogar 100 Minuten auf dem Platz stehen mussten.

18 Feldspieler waren am Mittwoch im Aufgebot mit dabei. Einige, darunter auch Tobias Fleckstein, wurden sogar noch mal eingewechselt. Schon im fünften Test der Sommervorbereitung am Samstag beim Bonner SC wird es immer noch nicht für zwei verschiedene Mannschaften pro Halbzeit reichen. Dafür machen Gerrit Wegkamp, Joshua Bitter und Jannik Zahmel weiter Fortschritte und kehren schon bald ins Mannschaftstraining zurück.