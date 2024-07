Beim MSV Duisburg stellt sich aktuell ein Stürmer im Probetraining vor. Die Regionalliga West kennt er bereits.

Zahlreiche Neuzugänge hat der MSV Duisburg für die neue Saison bereits präsentiert. Ein weiterer könnte bald hinzukommen. Zumindest darf sich Ephraim Kalonji bei Trainer Dietmar Hirsch vorstellen. Er ist mit der Mannschaft in die Trainingswoche gestartet und wird an den Einheiten und Testspielen der kommenden Tage teilnehmen.

Der 21 Jahre alte Stürmer hat die Nachwuchsabteilung von Fortuna Düsseldorf durchlaufen. In den vergangenen zwei Jahren gehörte er der U23 der Fortuna an. Die Regionalliga West kennt Kalonji also bereits. 13 Treffer und vier Vorlagen steuerte er für Düsseldorf in 55 Partien bei.

Der gebürtige Kölner mit Wurzeln in der Demokratischen Republik Kongo kann sowohl als Mittelstürmer als auch über die offensiven Außenbahnen kommen. Womöglich erhält er am Samstag die Gelegenheit, unter Wettkampfbedingung für einen Vertrag zu werben: Dann steht das Testspiel beim Mittelrheinligisten Bonner SC an (13. Juli, 14 Uhr).

MSV Duisburg: Transfers im Überblick

Zugänge: Gerrit Wegkamp, Alexander Hahn (beide Preußen MÜnster), Can Coskun (Greifswalder FC), Steffen Meuer (Erzgebirge Aue), Florian Egerer (VfB Lübeck), Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Patrick Sussek (BFC Dynamo), Leon Müller (Kickers Offenbach), Kevin Kunz (Carl Zeiss Jena), Moritz Montag (RW Oberhausen), Johad Boutakhrit (FSV Frankfurt), Jakob Bookjans (Eintracht Frankfurt II), Mert Göckan (Wuppertaler SV), Franko Uzelac (Alemannia Aachen), Jannik Zahmel (VfL Osnabrück)

Abgänge: Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (BVB II), Tim Köther (nach Leihe zurück nach Heidenheim), Vincent Müller (Aalborg BK), Niklas Kölle (SSV Ulm), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Hamza Anhari (Fortuna Düsseldorf II), Ahmet Engin (Igdir FK), Benjamin Girth (Würzburger Kickers), Kolja Pusch, (TSV Meerbusch), Marvin Senger (Stal Mielec), Daniel Ginczek (Karriereende), Alaa Bakir (FC Emmen), Thomas Pledl, Sebastian Mai, Alexander Esswein, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Rolf Feltscher, Erik Zenga, Niclas Stierlin, Pascal Köpke, Robin Müller, Dennis Smarsch, Chinedu Ekene (alle Ziel unbekannt)