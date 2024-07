Dass Rot-Weiß Oberhausen nicht mehr mit Stürmer Sven Kreyer plant, war längst sicher. Nun gab der Verein bekannt, dass das Arbeitspapier des 33-Jährigen aufgelöst wurde.

"Wir möchten die Verträge auflösen und arbeiten an einer für alle Seiten zufriedenstellenden Lösung", kündigte RWO-Boss Hajo Sommers vor wenigen Tagen gegenüber RevierSport an. Gemeint waren die Arbeitspapiere von Sven Kreyer und Michel Niemeyer. Beide Spieler kamen auch zuletzt in den ersten zwei Testspielen der Saisonvorbereitung nicht zum Einsatz.

Für den Erstgenannten gibt es nun eine Lösung: Rot-Weiß Oberhausen verkündete, dass der Vertrag von Kreyer, der ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 gültig war, aufgelöst wurde. Der 33-jährige Stürmer war seit der Saison 2020/21 für RWO aktiv und stand in 153 Partien auf dem Feld. Dabei gelangen ihm 66 Treffer und 19 Vorlagen.

"Rot-Weiß Oberhausen bedankt sich bei Sven Kreyer für seinen Einsatz im Kleeblatt-Dress und wünscht ihm für die sportliche und private Zukunft alles Gute", gab der Verein bekannt. Wohin es den gebürtigen Düsseldorfer ziehen wird, ist noch unklar.

In der ewigen Torjägerliste der Regionalliga West steht er auf dem zweiten Rang - nur Simon Engelmann (174) übertrifft Kreyer in diesem Ranking. 124 Tore erzielte der 1,80 Meter große Mittelstürmer in 297 Partien für den VfL Bochum II, Rot-Weiss Essen, den FC Viktoria Köln und zuletzt Rot-Weiß Oberhausen.

Alle Zu- und Abgänge - Stand: 4. Juli 2024 - von RWO im Überblick:

Zugänge: Jonah Husseck (Innenverteidigung, Borussia Dortmund II), Eric Gueye (Linksaußen, Eintracht Norderstedt), Diamant Berisha (Linksaußen, Teutonia Ottensen), Luca Schlax (defensives Mittelfeld, FSV Frankfurt), Luca Thissen (defensives Mittelfeld, VfB Homberg), Timur Kesim (Sturm, ETB SW Essen), Simon Ludwig (Innenverteidigung, Wormatia Worms), Leon Kayser (Rechtsaußen, Bergisch Gladbach), Elias Demirarslan (linkes Mittelfeld, SV Lippstadt 08)

Abgänge: Michel Niemeyer, Sven Kreyer, Tobias Boche, Tim Stappmann, Christian März, Rinor Rexha, Matona-Glody Ngyombo (alle Ziel unbekannt), Sebastian Mai (SC Wiedenbrück), Fabian Holthaus (Rot Weiss Ahlen), Moritz Montag (MSV Duisburg), Oguzhan Kefkir (Wuppertaler SV), Marius Kleinsorge (Eintracht Nordhorn), Phil Sieben (Eintracht Norderstedt)