Rot-Weiß Oberhausen hat das Testspiel gegen den TB Oberhausen 20:0 gewonnen. Anschließend gaben die RWO-Offiziellen Auskunft zum Stand bei Sven Kreyer und Michel Niemeyer.

Rot-Weiß Oberhausen hat auch sein zweites Testspiel gewonnen. Und zwar klar. Beim TB Oberhausen gab es am Ende ein 20:0. Ein Spiel, bei dem man mit dem Torezählen kaum hinterherkam. Aber natürlich gegen einen B-Ligisten auch ein Spiel, aus dem nicht viele sportliche Erkenntnisse gezogen werden konnten.

Das war aber auch nicht der Plan. "Das muss man natürlich komplett einordnen. Wir können da nicht viel herausziehen. Aber es geht auch immer um die Art und Weise, wie man auftritt. Und das finde ich top", lobte Oberhausens Trainer Sebastian Gunkel nach dem Abpfiff. Er habe sich aber auch darüber gefreut, dass sein Team in zwei völlig verschiedenen Formationen beide Halbzeiten voll durchgezogen habe.

Der neue Coach richtete den Blick dann bereits nach vorne. Und da würde in der weiteren Saisonvorbereitung ein Trainingslager für seine neu formatierte Mannschaft sowohl aus sportlicher Sicht als auch bei der schnellen Teamfindung deutlich helfen. Auch für ihn als neuer RWO-Trainer und das Trainerteam wäre eine solche Maßnahme sicher von Vorteil.

Die Krux: Bislang steht immer noch nicht fest, ob sich die Kleeblätter ein solches Trainingslager leisten wollen. Allerdings scheinen die Würfel nun deutlich in Richtung eines solchen Camps gefallen zu sein. Denn Gunkel deutete an, dass eine Entscheidung kurz bevor stehe - und die scheint positiv zu sein. "Das steht nicht hundertprozentig fest. Aber wir hoffen, dass das so bald wie möglich fix ist und wir richten uns darauf ein", erklärte Gunkel. "Wir würden uns sehr darauf freuen und sind auch sehr optimistisch, dass das umsetzbar ist."

Ob dann Sven Kreyer und Michel Niemeyer mit zur Reisegruppe gehören, darf zumindest stark bezweifelt werden. Beide Spieler kamen in beiden Testspielen nicht zum Einsatz. "Sie trainieren mit, aber viel mehr möchte ich als Trainer auch dazu nicht sagen", sagte Gunkel.

Deutlicher wurde Hajo Sommers: "Wir möchten die Verträge auflösen und arbeiten an einer für alle Seiten zufriedenstellenden Lösung." Nach RS-Informationen könnte es zumindest bei Kreyer schnell gehen. Dem Stürmer soll bereits ein Angebot eines anderen Klubs vorliegen.