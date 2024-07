Der MSV Duisburg verkaufte sich teuer, unterlag am Ende dem schottischen Erstligisten Hibernian Edinburgh aber knapp mit 0:1.

Der MSV Duisburg hatte im Trainingslager im niederländischen Epe einen echten Brocken als Testspielgegner. Am Mittwoch ging es - nach einer Anschwitz-Einheit am Morgen - gegen den schottischen Erstligisten Hibernian Edinburgh, der in der letzten Spielzeit Siebter in Schottland wurde.

Eine echte Standortbestimmung für den MSV, der nach dem Abstieg aus der 3. Liga einen großen Umbruch vollzogen hat. Nach 90 Minuten hieß es 1:0 für Hibernian Edinburgh - das Tor des Tages erzielte Joshua Campbell nach 29 Minuten.

In der ersten Hälfte waren die Schotten das aktivere Team, dementsprechend verdienten sie sich die Führung nach knapp einer halben Stunde. Nach einer Ecke konnte Campbell das 1:0 erzielen.

In der Pause wechselte der Gast komplett durch, auch MSV-Trainer Dietmar Hirsch brachte frische Kräfte. Und das zahlte sich aus, denn die Duisburger waren nach der Pause viel besser in der Partie und hatten einige Möglichkeiten auf den Ausgleich.

Die beste Chance vergab Jihad Boutakhrit, der kurz vor dem Ende frei stehend vergab - da hätte der Ausgleich fallen müssen. Kurz danach hatte MSV-Keeper Maximilian Braune Glück, dass die Latte für ihn retten konnte. Es war die letzte Szene in einer Partie, wo sich die Meidericher achtbar aus der Affäre zogen.

So geht es weiter beim MSV

Noch bis zum Samstag (6. Juli) wird Hirsch seine Mannschaft im Trainingslager in Epe auf die Regionalliga vorbereiten. Am 6. Juli gibt es zudem den Test gegen den FC Volendam. Am Samstag (13. Juli, 14 Uhr) wird gegen den Bonner SC getestet.

Die Regionalliga-Saison startet am letzten Juli-Wochenende, der Spielplan hierzu wird in den kommenden Tagen vom Verband veröffentlicht.

So spielte der MSV

Kunz (46. Braune) - Montag, Hahn, Uzelac, Coskun - Egerer, Michelbrink - L. Müller, Symalla, Fakhro - Meuer

Tor: 0:1 Campbell (29.)