Der MSV Duisburg feiert am Mittwoch Premiere in seinen neuen Auswärtstrikots. Der Neu-Regionalligist läuft in der Fremde künftig in Orange auf.

Im Trainingslager in den Niederlanden bereitet sich der MSV Duisburg derzeit auf den Neustart in der Regionalliga West vor. Da lag die Idee der Zebras für die Präsentation der neuen Auswärtstrikots nahe. Dieses kommt nämlich in knalligem Orange daher - den Farben der holländischen Nationalmannschaft. Auf Social Media veröffentlichte der MSV ein Video, das Feierszenen der Fans des EM-Viertelfinalisten zum Kulthit "Links Rechts" zeigt. Gegengeschnitten sind passende Aufnahmen von MSV-Spielern im neuen Auswärtsdress. In den Kommentaren erhalten die Duisburger viel Lob - für die kreative Idee und das Design des Trikots von Neu-Ausrüster Adidas. Zum künftigen Heimtrikot gibt es derweil noch keine Informationen. Offen bleibt ebenso, wann das Auswärtstrikot zum Verkauf bereitsteht - womöglich erst nach dem Saisonstart Ende Juli. "Bei aller Freude, bitte habt noch ein wenig Geduld. Der Trikot-Verkauf wird aus logistischen Gründen möglicherweise erst im August starten können", heißt es vom Verein. Die MSV-Spieler werden das Material hingegen bereits an diesem Mittwoch erstmals auf seine Wettkampf-Tauglichkeit testen. Im Testspiel gegen den schottischen Erstligisten Hibernian Edinburgh läuft die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch erstmals in den neuen Auswärtstrikots auf. Für den MSV ist es der zweite Test der Vorbereitung nach dem 7:1 gegen Oberligist SV Sonsbeck vor einer Woche.

"Sie haben vergangenen Jahr immerhin die Quali zur Conference League gespielt. Natürlich sind die Hibs auch gerade in der Vorbereitung, da weißt du nie so genau, wo der Gegner steht. Wir wollen aber natürlich mithalten, ein gutes Ergebnis erzielen und versuchen, die taktischen Dinge, die wir in den ersten beiden Wochen zumindest angerissen haben, umzusetzen", erklärt Hirsch den Plan. "Schottland ist geiler Fußball, das passt zu meiner Mentalität. Das ist körperbetonter Fußball, das ist intensiver Fußball, da wollen wir uns wehren, um zu sehen, wo wir stehen. Die Jungs werden müde sein, schwere Beine haben - aber sie werden alles raushauen." Der Anpfiff der Partie ertönt um 15 Uhr, Zuschauer sind aufgrund behördlicher Auflagen nicht zugelassen.

Zur Startseite