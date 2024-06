Der erste Test liegt hinter dem MSV Duisburg und wurde in beeindruckender Manier absolviert. Sowohl die Spieler als auch die Fans versprühen eine enorme Euphorie.

Der 7:1-Testspielsieg über den SV Sonsbeck war ein Einstand nach Maß in die Vorbereitung für den MSV Duisburg. Nach etwas mehr als einer Woche im aktiven Training fegte der Drittliga-Absteiger über den Oberligisten hinweg.

Dietmar Hirsch, Trainer der Zebras, betonte in der jüngsten Vergangenheit, dass man aus diesem neu zusammengebauten Haufen eine echte Einheit formen muss - und was hilft da besser als ein Sieg zum Auftakt.

Sportlich sah es am 26. Juni offen gesagt schon überzeugend aus, was die Arbeit als Mannschaft betrifft. Hirsch verrät, dass es auch neben dem Platz bereits zwischen den Akteuren des MSV zu funken scheint. "Die Art und Weise, wie die Jungs miteinander umgehen, ist mir aufgefallen. Sie unterstützen sich, reden viel in der Kabine und das ist viel wichtiger als die Qualität, die wir mit Sicherheit auch haben. Dieses positive Leben, der Zusammenhalt, fast wie eine Familie. Und das nach nur einer Woche. Das finde ich super."

Innerhalb der Mannschaft läuft es anscheinend sehr gut. Bei den Fans sieht das durchaus ähnlich aus. Das bestätigen nicht nur die Dauerkartenverkäufe, sondern auch die Zuschauerzahlen wie die in Sonsbeck (2425) oder zum Trainingsauftakt am 17. Juni, als knapp 400 Fans an die Westender Straße pilgerten.





Eine Entwicklung, ganz zur Freude des Coaches: "Das ist wirklich mega! Wenn du dann rausgehst, die Zebra-Hymne hörst, dann ist es einfach geil und man kriegt Gänsehaut. Dann gehst du raus und brennst schon auf das Geschehen."

Der Übungsleiter des Spielvereins weiter: "Ich denke, dass wir aktuell eine gute Atmosphäre im Verein haben. Man hat in den letzten Jahren genug auf die Fresse bekommen und wir wollen einfach Leben hereinbringen."

Wie das gelingen soll, ist klar. Durch Feuer in den Aktionen, Spielfreude und vor allem Tore - wie die sieben im Test gegen den SV Sonsbeck. "Wir haben eine große Verantwortung und müssen weiterhin Tag für Tag arbeiten, um dieser gerecht zu werden. Das ist einfach ein geiler Klub", erklärte Hirsch.