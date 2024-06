Ein erfolgreicher Start in die Vorbereitung für den MSV Duisburg. Im Testspiel Nummer eins siegte der MSV mit 7:1 über den Oberligisten SV Sonsbeck.

Der MSV Duisburg befindet sich seit etwas mehr als einer Woche in der Vorbereitung für die Saison in der Regionalliga West. Und zum ersten Mal durften die Anhänger der Zebras ihr neu formiertes Team in Aktion sehen. Im ersten Test der Saison besiegte die Elf von Dietmar Hirsch den Oberligisten SV Sonsbeck deutlich mit 7:1.

Vor einer beeindruckenden Kulisse von 2425 Zuschauern war gleich zu erkennen, dass sich jeder Einzelne auf dem Rasen stehende Akteur zeigen wollte. Der MSV trat demnach sehr dominant auf und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Gerrit Wegkamp (10.) brachte die Zebras früh auf die Siegerstraße. Steffen Meuer (26.) erhöhte nach einer kurzen Durststrecke, ehe der Außenseiter in Person von Luca Terfloth überraschend zum Anschluss kam (29.). Can Coskun gab fast im Gegenzug per Traumtor die direkte Antwort (31.). Wegkamp schnürte vor der Pause seinen Doppelpack (43.).

Franko Uzelac (50.), Malek Fakhro (55.) und Tobias Fleckstein (72.) markierten die restlichen Treffer des Duisburger Schützenfestes.

Das Auftreten seiner Truppe im ersten Test überhaupt gab Coach Hirsch allen Grund zur Freude: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt. Es war unglaublich heiß und wir haben vorher sogar noch trainiert. Man hat trotzdem gesehen, dass die Jungs Spielfreude an den Tag gelegt haben - trotz schwer zu bespielendem Platz."

Diese Spielfreude war den Zebras in jeder Minute der Partie anzumerken. Mit jedem geschossenen Tor schien der Hunger auf die nächste Bude noch größer geworden zu sein. Auch das Zusammenspiel innerhalb der eigenen Reihen konnte sich für den ersten wirklichen Test sehen lassen.

Die Statistik des Spiels:

Sonsbeck: Holzum (60. Kosfeld) - Meier, Pokora, Schoofs, Somod (66. van Huet) - Janßen (60. Alzedaue), Maas, Terfloth, Vrebac - Binn, Kiyau (82. Quernhorst)

MSV: Braune (46. Kunz) - Montag (46. Yavuz), Fleckstein, Coskun, Hahn (46. Uzelac), Göckan (46. Symalla) - Egerer (46. Müller), Michelbrink, Boutakhrit (46. Sussek) - Meuer (46. Bookjans), Wegkamp (46. Fakhro)

Tore: 0:1 Wegkamp (10.), 0:2 Meuer (26.), 1:2 Terfloth (29.), 1:3 Coskun (31.), 1:4 Wegkamp (43.), 1:5 Uzelac (50.), 1:6 Fakhro (55.), 1:7 Fleckstein (72.)

Gelbe Karten: Fleckstein

Zuschauer: 2425

"Ich glaube, wir haben ein blödes Gegentor kassiert, wo es ein paar Abstimmungsprobleme gegeben hat, aber gleichzeitig haben wir auch sieben Tore geschossen. Wir hätten wahrscheinlich auch 12, 13, 14 schießen können. Dennoch bin ich total zufrieden mit dem ersten Auftritt", so Hirsch.

Der "Heavy-Metal-Stil", wie es Hirsch selbst zum Trainingsauftakt am 17. Juni erklärte, war bereits gegen den SV Sonsbeck zu erkennen. Die Intensität war stets äußerst hoch und bei Ballverlust dauerte es nicht lange, bis der Ball wieder in den Reihen der Meidericher lief.

"Für die Verhältnisse war es schon wirklich gut. Wir haben es probiert, trotz des Wetters, 90 Minuten auf Vollgas zu gehen, aber die Spritzigkeit fehlt noch komplett - das ist auch klar. Ich fand allerdings, dass es Action auf dem Platz war", analysierte der 52-Jährige.