Der 1. FC Düren hat im zentralen Mittelfeld nachgelegt und sich bei Alemannia Aachen bedient. Auch das Trainerteam ist nun komplett.

Vleron Statovci kehrt Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen den Rücken und schließt sich dem 1. FC Düren an. Das gab der Regionalliga-West-Vertreter bekannt. Statovci ist ein Aachener Eigengewächs und im zentralen Mittelfeld zu Hause.

"Der 1. FC Düren freut sich, mit Vleron Statovci ein regionales Talent verpflichten zu können, der bei der Alemannia ausgebildet wurde. Vleron ist durchaus ein Spieler, der in der Regionalliga den Unterschied ausmachen kann und dem Dürener Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Kristopher Fetz kennt Statovci aus gemeinsamen Alemannia-Zeiten und ist überzeugt, einen wichtigen Transfer für den Mannschaftserfolg getätigt zu haben", schreibt der Regionalligist zu dem Transfer des 20-Jährigen.

Statovci hat die vergangenen zwölf Jahre allesamt im Verein Alemannia Aachen verbracht. In der abgelaufenen Saison kam er in der Regionalliga West nur auf zehn Einsätze, wobei ihm zwei Vorlagen gelangen. Nun geht er also ablösefrei nach Düren.

Dort trifft er auf einen alten Bekannten aus Aachener Zeiten. Jan Strauch, ein Torhüter, ist zuletzt nämlich schon den gleichen Weg gegangen wie Statovci. Auch Matthias Wetschka und Emil Zeil, die beide aus der U19 von Dynamo Dresden nach Düren gekommen sind, und Firat Alpsoy, ein 18 Jahre alter Stürmer aus dem Nachwuchs des Karlsruher SC, sind bereits zum Team gestoßen.

Zuvor verstärkte sich der Regionalligist bereits mit Viktor Miftaraj (23 Jahre), Mordecai Zuhs (21), sowie Jakob Sachs (18). Zusätzlich rücken mit Timo Kondziella (21) und Meric-Nuh Gültekin (19) zwei Spieler aus dem Landesliga-Kader der zweiten Mannschaft in das Regionalliga-Aufgebot auf.

Auf der Gegenseite stehen bislang acht Abgänge fest: Elias Egouli (Fortuna Düsseldorf II), Simon Breuer (FC Schalke II), Ismail Harnafi (Alemannia Aachen), Abdul Fesenmeyer (SV Rödinghausen), Meik Kühnel (Teutonia Weiden), Romeo Aigbekaen (FC St. Pauli II), Leon Volz und Mario Weber (beide Ziel unbekannt).

Komplett ist nun auch das Trainerteam um Chefcoach Fetz. Neu im Staff sind Marco Beier und Sven Hemping, die beide im Kölner Fußball beheimatet waren. Während Hemping als letztjähriger Trainer der U17 von Borussia Lindenthal Hohenlind und ausgebildeter Videoanalyst die digitale Aufbereitung der Arbeit übernimmt, wird Marco Beier als ehemaliger U17 Co-Trainer und Spieler des 1. FC Köln seine praktischen Erfahrungen ins Team einbringen.