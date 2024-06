Der 1. FC Bocholt hat in der Innenverteidigung nachgelegt - und zwar mit einem ganz erfahrenen Mann. Er kommt aus der 3. Liga.

Julian Riedel wird ab sofort beim 1. FC Bocholt spielen. Das gab der Regionalliga-West-Klub am Donnerstag, 20. Juni, bekannt. Riedel, 32 Jahre alt, 1,84 Meter groß und Innenverteidiger, kommt vom Drittligisten Waldhof Mannheim an den Hünting.

Für den gebürtigen Leverkusener habe die größere Nähe zu seiner Heimat eine Rolle gespielt: "Ich wollte nach der Zeit in Mannheim wieder näher in meine Region in NRW kommen, da ich sehr heimat- und familienverbunden bin. Ich kenne die Regionalliga aus meiner Zeit bei Bayer Leverkusen II, habe sie seitdem immer verfolgt und so kam auch der 1. FC Bocholt auf meinen Radar."

Und weiter: "Die Gespräche waren dann von sehr großer Wertschätzung geprägt, sowohl von Björn Mehnert als auch von Christopher Schorch. Es war einfach spürbar, dass das, was bereits zusammengewachsen ist, weiterentwickelt werden soll und ich das mit anschieben kann. Es wird sehr viel dafür getan, dass das alles auch möglich wird, was ich sehr schätze. Wenn man wirklich gewollt wird und nicht nur dabei ist, lässt es sich mit deutlich mehr Spaß und Engagement spielen, das hat für mich schon immer Priorität gehabt. Das Komplettpaket in Bocholt ist einfach eine ambitionierte und gute Sache. Ich kann hier weiter Ziele verfolgen und hoffe, dass es eine erfolgreiche Geschichte wird."

Riedel wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Bayer 04 Leverkusen ausgebildet, kommt in seiner Karriere auf 23 Einsätze in der zweiten Bundesliga für Erzgebirge Aue sowie Hansa Rostock und lief 244 Mal in der 3. Liga auf.

Neben Aue, Rostock und Mannheim spielte Riedel auch bei Preußen Münster. Die Regionalliga West kennt er bereits aus seiner Leverkusener Zeit, in der er 68 Mal für die zweite Mannschaft spielte.

Ein Moment, den er wohl nie vergessen wird: Im Jahr 2012 kam Riedel für Bayer 04 Leverkusen über 90 Minuten in der UEFA Euro League gegen Rosenborg Trondheim zum Einsatz und erzielte damals den 1:0-Siegtreffer. In der abgelaufenen Saison stand Riedel in 20 Partien für die Mannheimer in der 3. Liga auf dem Rasen.

"Ich freue mich, dass wir ihn in den Gesprächen von dem Weg, den wir einschlagen wollen, überzeugen konnten. Als Trainer bin ich natürlich auch glücklich, wenn man auf seine Vita schaut, so einen erfahrenen Akteur in den Reihen zu haben. Zudem wird seine sportliche Qualität und Erfahrung uns sowie den jungen Spielern auf ihrem Weg helfen. Dadurch kann er mit Sicherheit eine Führungsposition innerhalb der Mannschaft einnehmen", sagte sein künftiger Trainer Björn Mehnert.