Der KFC Uerdingen sucht noch einen Cheftrainer, hat dahinter jetzt aber Klarheit geschaffen. Zwei neue Co-Trainer sind da.

René Lewejohann und Askin Polat werden beim KFC Uerdingen in der kommenden Saison als Co-Trainer fungieren. Das machte der Aufsteiger in die Regionalliga West am Mittwoch, 19. Juni, offiziell.

"Mit René und Askin haben wir zwei erfahrene Assistenztrainer für uns gewinnen können, die uns sowohl mit ihren Kenntnissen, aber auch charakterlich weiterbringen werden", sagte Sportdirektor Adalet Güner. "Damit erhält unser Trainer, den wir als Nächstes präsentieren werden, optimale Unterstützung."

RevierSport hatte bereits am 11. Juni exklusiv berichtet, dass der KFC Uerdingen Lewejohann vom Landesligisten SV Scherpenberg abgeworben hatte. Der Sportchef des Landesligisten, Sven Schützek, war damals enorm niedergeschlagen, hatte er doch Lewejohann als Chefcoach eingeplant.

"Rene hat uns mitgeteilt, dass er ein höherklassiges Angebot vorliegen hat und dieses wahrnehmen möchte. Das müssen wir akzeptieren, auch wenn wir sehr enttäuscht sind. Wir hatten große Pläne mit Rene und haben den Kader gemeinsam zusammengestellt. In drei Wochen beginnt unsere Vorbereitung. Jetzt stehen wir ohne Trainer da. Das ist schon ein heftiger Nackenschlag."

Nun heuert der ehemalige Schalke-II-Spieler Lewejohann gemeinsam mit Polat beim KFC Uerdingen an.

Und der Cheftrainer? Da soll laut dem KFC ja nun auch bald Klarheit herschen. Mit Sunay Acar steht bereits ein Cheftrainer beim Viertligisten unter Vertrag, soll aber das Amt nicht ausüben. Das hatte Christian Gummert, KFC-Vorstand, gegenüber RevierSport bestätigt.

"Ja, das kann ich bestätigen. Fakt ist aber auch, dass Sunay Acar hier kein Trainer wird. Das wird definitiv nicht der Fall sein! Unsere Anwälte prüfen aktuell, ob dieser Vertrag rechtsgültig ist. Falls ja, dann werden wir die Leute dafür haftbar machen, deren Unterschriften unter dem Arbeitspapier signiert sind."

Michel Dinzey soll stattdessen der Favorit sein und Lewejohann eben dessen Assistent. Glaubt man dem KFC, wird das Verwirrspiel um den neuen Cheftrainer dann bald ein Ende haben.