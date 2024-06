Wenige Tage vor dem Trainingsstart wird der fast ganz neue Kader des MSV Duisburg immer voller.

Beim MSV Duisburg sind es mittlerweile fünf Spieler, die nach dem Abstieg aus der 3. Liga bei den "Zebras" bleiben.

Nach Maximilian Braune, Batuhan Yavuz, Joshua Bitter und Tobias Fleckstein wird auch Jonas Michelbrink beim MSV bleiben. RS kündigte die Verlängerungen bereits an. „Als uns Jonas sagte, er wird auf sein Herz hören und beim MSV bleiben, war das ein richtig gutes Gefühl“, betont der sportliche Leiter Chris Schmoldt. „Wir freuen uns sehr, dass er bei uns bleibt.“

Was sein neuer Trainer Dietmar Hirsch nur unterstreichen kann. "Er ist ein sehr versierter, technisch gut ausgebildeter Mittelfeldspieler, der mit seinen Auftritten in der dritten Liga bewiesen hat, dass er uns in der Regionalliga mehr als weiter helfen wird."

Mehr noch, er soll ein Fixpunkt werden, der noch Luft nach oben hat, wie Hirsch verrät: "Was ich mir wünsche: dass er von seiner Position im zentralen Mittelfeld torgefährlicher wird - aber das werden wir dann im Training erarbeiten. Er ist ja noch jung und wird jetzt die nächsten Schritte tun.“

Was der Spieler vorhat, seine Ansage ist klar: "Ich spüre, dass der MSV lebt und trotz des Abstiegs positiv denkt. Wir wissen, dass wir hart arbeiten müssen, um von Beginn an zu überzeugen und eine Euphorie zu entfachen. Klar ist: Wir wollen neu angreifen!“

Der MSV-Kader in der Übersicht

Aus dem alten Kader blieben: Maximilian Braune, Batuhan Yavuz, Joshua Bitter, Tobias Fleckstein, Jonas Michelbrink

Zugänge: Alexander Hahn (Preußen Münster), Jan-Simon Symalla (eigene U19), Jihad Boutakhrit (FSV Frankfurt), Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Can Coskun (Greifswalder FC), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Mert Göckan (Wuppertaler SV), Leon Müller (Kickers Offenbach), Steffen Meuer (Erzgebirge Aue), Patrick Sussek (BFC Dynamo), Jakob Bookjans (Eintracht Frankfurt II).

Sollen noch aus dem alten Kader bleiben: Robin Müller, Thomas Pledl

Abgänge: Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (BVB II), Tim Köther (nach Leihe zurück nach Heidenheim), Vincent Müller (Aalborg BK), Niklas Kölle (SSV Ulm), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Daniel Ginczek, Sebastian Mai, Kolja Pusch, Marvin Bakalorz, Rolf Feltscher, Pascal Köpke, Marvin Knoll, Dennis Smarsch, Chinedu Ekene, Erik Zenga, Ahmet Engin, Marvin Senger, Alexander Esswein, Alaa Bakir, Benjamin Girth (alle Ziel unbekannt)