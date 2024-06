Noch ist sie fast blank, die Spielerseite des KFC Uerdingen. Das Tempo soll nun extrem hochgefahren werden. Denn in einer Woche steht der Start der Vorbereitung an.

Gerüchte gibt es viele um den KFC Uerdingen. Fakten noch sehr wenige.

Bisher stehen fast nur die Personalien fest, die beim KFC Uerdingen nicht mehr erwünscht sind, obwohl sie noch nie dagewesen sind. Sunay Acar zum Beispiel, der einen Vertrag ab dem 1. Juli als Trainer besitzt. Oder Osman Sahan, der als Sportdirektor ab Sommer einen Vertrag an der Grotenburg besitzen soll.

Beide werden nicht gebraucht, eine Auflösung wird den KFC einiges kosten. Klar ist bisher auch: Adalet Güner wird der gewünschte Sportdirektor, er rückt aus dem eigenen Nachwuchs auf.

Und wenn alle Gerüchte stimmen, wird er fast alles neu aufbauen müssen. Denn es kann sein, dass am Ende nur zwei Spieler aus dem Aufstiegsteam bleiben werden. Das wird es auch noch nie gegeben haben. Bis auf Alexander Lipinski und Dimitrios Touratzidis, der allerdings auch noch kein Angebot vorliegen hat nach RS-Infos, könnten alle Akteure gehen (müssen).

Trainiert werden soll die Mannschaft von Ex-Profi Michel Dinzey, sein Assistent soll René Lewejohann sein, der eigentlich Trainer des SV Scherpenberg werden sollte.

Was man bei all den Gerüchten vermisste, auch weil der Vorstand für viele Medien nie erreichbar war, war eine Stellungnahme des Vereins. Die gab es nun.

Dort wurde erst einmal erwähnt, dass die Uerdinger bereits über 650 Dauerkarten an den Fan gebracht haben für die neue Spielzeit in der Regionalliga West.

Mit Blick auf den Kader stellte man sich selber die Frage, warum bisher noch keine Trainer und Spieler veröffentlicht wurden, die in Liga vier für den KFC an den Start gehen. Die Antwort: "Der Vorstand hatte in den letzten Monaten einen niedrigen Regionalliga-Etat – der finanziellen Situation entsprechend angepasst – aufgestellt. Im Rahmen der Lösungsfindung zur Schließung der Liquiditätslücke im Mai wurden durch die Beratung und Vermittlung von M-Soccermanagement Kontakte zu potenziellen zusätzlichen Sponsoren hergestellt, die direkten Einfluss auf die Etathöhe hätten."

Daher laufen derzeit Gespräche mit diesen Geldgebern zeitgleich zu Verhandlungen mit Spielern und Trainern. Doch die Zeit drängt, am 26. Juli wird die Spielzeit eröffnet - bis zu diesem Zeitpunkt eine eingespielte Elf beisammen zu haben, das wird beinahe unmöglich.

In der Mitteilung des KFC heißt es: "Unser Sportdirektor hat einen Pool von 50 potenziellen Spielern aufgebaut und mit denen wurde gesprochen. Dabei ist es wichtig zu prüfen, dass die Spieler auch charakterlich zum Verein passen und sich mit der Aufgabe beim KFC Uerdingen identifizieren. Sobald erste Sponsorenverträge abgeschlossen sind, wird der Verein dann auch dazu passende Spielerverträge abschließen."

Der ambitionierte Plan des Vereins: Bis zum Start in einer Woche (Mittwoch, 19. Juli) sollen bereits zwei Drittel des Kaders stehen.