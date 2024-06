Der MSV Duisburg treibt den Regionalliga-Kader voran - mit dem elften Neuzugang. Er kommt aus der Regionalliga Südwest.

Jakob Bookjans kommt mit der Empfehlung von 29 Spielen, neun Toren und sieben Assists aus der Regionalliga Südwest, genauer gesagt von Eintracht Frankfurt II zum MSV Duisburg. Das gaben die Zebras am Mittwochnachmittag, 12. Juni, bekannt.

"Jakob ist ein lauf- und spielstarker Mittelfeldspieler, der seine Stärken im zentralen Mittelfeld hat, aber in der Offensive auch total variabel eingesetzt werden kann. Wir haben ihn in der abgelaufenen Saison häufiger beobachtet, er war ein maßgeblicher Faktor für die sehr gute Saison der Zweitvertretung der Frankfurter Eintracht. Jakob hat bereits Drittligaluft geschnuppert und er ist sehr ehrgeizig, mehr davon zu bekommen", freute sich MSV-Kaderplaner Chris Schmoldt.

Bookjans, ein offensiver Mittelfeldspieler, wurde in Norddeutschland ausgebildet, unter anderem in der Jugend des SV Meppen. Den Sprung in den Herrenbereich schaffte er im Sommer 2019 beim VfB Oldenburg. Im Sommer 2021 wagte er den Schritt in die USA, spielte für ein halbes Jahr für die Loyola Ramblers, ehe es ihn zurück nach Oldenburg zog.

"Mit Jakob bekommen wir einen sehr gut ausgebildeten, technisch versierten Spieler. Er ist nach über 20 Drittliga-Einsätzen für den VfB Oldenburg zu Eintracht Frankfurt gewechselt, war dort in der zweiten Mannschaft Stammspieler. Er ist zwar eigentlich zentraler Mittelfeldspieler, kann in der Offensive aber flexibel auch beide Außenbahnen besetzen. Ein sehr kreativer Junge, der uns weiter helfen wird – und für den einen oder anderen Überraschungsmoment sorgen wird", sagte Bookjans' neuer Trainer Dietmar Hirsch.

Bookjans kommt in seiner Karriere unter anderem auf 24 Drittligaspiele (eine Vorlage) und 40 Regionalliga-Spiele (neun Tore, acht Vorlagen). Nun heuert er nach der Nord- und der Südwest-Staffel auch im Westen an.

"Ich freue mich auf die Aufgaben beim MSV! Mit dem VfB Oldenburg habe ich selbst hier in der Arena gespielt und kenne daher die Atmosphäre und die Wucht der Fans an der Wedau. Das sind die Dinge, die den Fußball für mich ausmachen. Gemeinsam schaffen wir es, den Verein wieder dorthin zu bringen, wo er hingehört", sagte der 23-Jährige.