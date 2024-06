Mitte Juni wird der MSV Duisburg in die Saisonvorbereitung starten. So sieht der Sommerfahrplan bis zum Start aus.

Am Montag, 17. Juni 2024, bittet Dietmar Hirsch, neuer Trainer des MSV Duisburg, sein Team zum ersten Training. Los geht es um zehn Uhr mit Läufen, Tests – und auch der Ball wird bei der ersten Einheit rollen. Das ließ der MSV seine Fans wissen.

"Ich freue mich auf viele neue Gesichter im Team – und viele bekannte Gesichter neben dem Platz", sagte Hirsch. Das erste Testspiel seiner Zebras wird am Mittwoch, 26. Juni, 19 Uhr, im Willy-Lemkens-Sportpark steigen - und zwar beim Niederrhein-Oberligisten SV Sonsbeck.

Auch ein Trainingslager steht für den MSV an. Von Sonntag, 30. Juni, bis Samstag, 6. Juli, zieht es die Zebras ins niederländische Epe. Zwei Testspiele sind in Planung: am Mittwoch, 3. Juli, 15 Uhr, gegen einen schottischen Erstligisten und Samstag, 6. Juli. Da werde noch ein Gegner gesucht. Fix ist bereits der Test beim Bonner SC. Anstoß im Sportpark Nord ist am Samstag, 13. Juli, 14 Uhr.

Am Sonntag, 21. Juli, lädt der MSV zum Familientag an die Westender Straße ein. "Einen Tag zuvor steigt in Homberg die 'Generalprobe' für den Regionalliga-Auftakt – den Gast verraten wir euch in Kürze. Nur so viel sei schon mal angedeutet: Es ist ein richtig cooler Club, der noch deutlich mehr Tradition als wir hat. Aber auch viertklassig spielt", schreiben die Zebras.

Ticketinfos folgen, lassen die Zebras wissen. Auch weitere Testspiele seien nicht ausgeschlossen, ehe es am Wochenende vom 26. bis 28. Juli dann in der Regionalliga West erstmals richtig ernst wird.

Der Sommerfahrplan des MSV Duisburg im Überblick

Montag, 17. Juni, 10 Uhr: Erstes Training

Mittwoch, 26. Juni, 19 Uhr: Testspiel beim SV Sonsbeck

Sonntag, 30. Juni, bis Samstag, 6. Juli: Trainingslager in Epe (Niederlande)

Mittwoch, 3. Juli, 15 Uhr: Testspiel, Gegner noch nicht bekannt

Samstag, 6. Juli: Testspiel, Gegner offen

Samstag, 13. Juli, 14 Uhr: Testspiel beim Bonner SC

Samstag, 20. Juli: Testspiel, Gegner noch nicht bekannt

Sonntag, 21. Juli: Familientag an der Westender Straße