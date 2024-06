Der Wahlkampf im Rennen um den Vorstandsposten beim MSV Duisburg bricht so langsam an. Das Team "MSV-Zukunft" ist eins der Pferde im Feld.

Mit der anstehenden Jahreshauptversammlung am 23. Juli beim MSV Duisburg sickern langsam aber sicher neue Informationen zu den einzelnen Kandidaten zur Wahl im Vorstand an das Tageslicht. Bei einem Pressetermin am 11. Juni stellte sich ein erstes Team um Thomas Maaßen, Kai-Uwe Otto, Jörg Dahms und Andreas Tappe genauer vor.

Das Team "MSV-Zukunft" wird allerdings nicht das einzige Pferd im Rennen um die Vorstandsplätze sein. Nach den Ermunterungen vom aktuellen Vorstand, dass sie bei gegebener Stimmenzahl im Juli den Platz räumen würden, scheinen mehrere Teams zusammenzukommen, um am Ende zu kandidieren.

Für Tappe ist dies eine wohltuende Entwicklung: "Wir finden es gut, dass es weitere Teams gibt, denn dies signalisiert, dass mehrere Gruppen sich Gedanken gemacht haben, dass es eben beim MSV eine Veränderung geben sollte. Denn es interessiert uns alle ja, am Ende des Tages den MSV nach vorne zu bringen."

Wer sich noch nicht im Wahlkampf positioniert hat, ist eben der amtierende Präsident Ingo Wald. Bis zum 9. Juli muss dort Klarheit herrschen. Bis dahin besteht Ungewissheit. Für Maaßen ist dies "erstmal immer etwas Schlechtes, denn die Gespräche nach vorne werden etwas schwieriger."

Ob Wald nun kandidiert oder nicht, Tappe möchte den Blick sowieso nur nach vorne richten: "Wir können nur unsere Ideen kommunizieren, das Beste für den MSV geben und alles andere ist nicht in unserer Macht. Mittlerweile mache ich mir da keinen Kopf mehr."

"Ich habe kurz nachdem es klar war, dass ich kandidiere, ein persönliches Gespräch mit Ingo gehabt. Ich habe ihm meine Beweggründe erklärt, mir angehört, was er doof fand, doch am Ende des Tages wird es keinen gemeinsamen Weg geben", erläuterte Maaßen, der Präsident der Gruppe.

Um das Thema Wahlkampf zu schließen, versprach Thomas Maaßen, anders als es im Europawahlkampf der Fall ist, dass "es kein Programm unsererseits geben wird, was auf den Fehlern oder Unzulänglichkeiten der anderen steht. Das ist nicht unser Weg."

Vielmehr soll der Wahlkampf über die klare und transparente Kommunikation mit den Fans gewonnen werden. Solche fanden auch bereits mit Fangruppen statt, wie Maaßen bestätigte. Denn sie sind, wie Tappe klarstellte, "wichtige Multiplikatoren, um Mitglieder in der Zukunft zu gewinnen."

Bleibt abzuwarten, wie der Ansatz des Teams um Thomas Maaßen am Ende fruchtet. Am 23. Juli ist dann Stichtag. Eventuell mit Abschluss samt neuem Vorstand.