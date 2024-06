Die nächste Verlängerung steht. Der Kapitän der Sportfreunde Lotte wird auch in der Regionalliga West an Bord bleiben.

Die Sportfreunde Lotte haben die nächste Verlängerung für die kommende Saison in der Regionalliga West verkündet. Kapitän Fatlum Elezi bleibt dem neuen Regionalligist erhalten.

Dies verkündeten die Sportfreunde am Dienstag auf Instagram: "Er ist Mister Zuverlässig. Anführer, Vorbild, Maschine. Seine Kabinenansprachen sind Hollywood. Sein Name steht im Duden als Synonym für Motivation. Seine Flanken sind maßgeschneidert. In seinen Augen brennt das blau-weiße Feuer", schrieb der Klub.

Elezi stand in der vergangenen Saison in 30 von 34 möglichen Partien auf dem Platz, verpasste drei Spiele aufgrund einer roten Karte und traf ganze elfmal.

Zudem bereitete er 18 Tore vor und startete in allen Partien, in denen er mitwirkte, von Anfang an. Der Kapitän war ein großer Faktor in der Oberliga-Meisterschaft der Sportfreunde und wird nun also auch in der Regionalliga auf dem Rasen stehen.

2022 kam der gebürtige Berliner von Rot-Weiß Erfurt und stand gleich in seiner ersten Oberliga-Westfalen-Saison 30 Mal auf dem Rasen. Seine Jugend absolvierte er bei Dynamo Dresden, bevor ihn sein Weg über den Berliner AK 07 und Tennis Borussia Berlin nach Erfurt verschlug.

Die anstehende Spielzeit wird seine erste Regionalliga-Saison sein. Der 25-Jährige kam bislang noch nicht über die Oberliga hinaus, was sich ab dem kommenden Sommer allerdings ändern wird.

Neben den vielen Neuzugängen hat sich Lotte mit der Verlängerung des Kapitäns also auch noch ein wenig Konstanz gesichert. Bisher haben sich diese Neulinge den Sportfreunden Lotte für die kommende Regionalliga-West-Saison angeschlossen: Nico Thier (SG Wattenscheid 09), Kevin Schacht (Preußen Münster II), Tugay Gündogan (TGK Tecklenburg), Felix Mensing, Florian Wendt (beide SC Paderborn II), Elario Ghassan (SSV Jeddeloh II), Beytullah Özer (SC Wiedenbrück), Steffen Westphal (SV Lippstadt 08), Lars Spit (SV Meppen), Kevin Holzweiler (Rot-Weiss Essen), Kamer Krasniqi (VfB Oldenburg), Anis El Hamassi (FC Brünninghausen), Denis Milic (TSG Sprockhövel), Fatih Ufuk (SV Lippstadt 08), Samuel Addai (ETB Schwarz-Weiß Essen), Luis Hillemeier (Victoria Clarholz)