Die Sportfreunde Lotte geben weiter mächtig Gas auf dem Transfermarkt. Zugang Nummer 16 ist da - mittlerweile ließe sich fast ein Spieltagskader aus Neulingen stellen.

Das Wort "Umbruch" wird gerne inflationär genutzt, in diesem Fall ist es aber absolut angemessen. Denn die Sportfreunde Lotte haben mal wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Luis Hillemeier kommt vom Oberligisten Victoria Clarholz zurück an alte Wirkungsstätte und komplettiert das Torhüter-Team, wie Lotte mitteilte.

"Luis Hillemeier ist uns aus der vorletzten Saison bestens bekannt. Er ist ein überragender Teamplayer und wird das Niveau unserer Torhüter nochmals anheben", freute sich Lotte-Trainer Fabian Lübbers über den nächsten Zugang für seine Mannschaft, die in der vergangenen Saison Meister der Oberliga Westfalen wurde.

In der abgelaufenen Saison kam Hillemeier beim Konkurrenten Clarholz nicht so zum Einsatz, wie er sich das vorgestellt hätte. Nur sechs Oberliga-Westfalen-Spiele stehen für Victoria Clarholz zu Buche. Hillemeier machte eine Muskelverletzung zu schaffen, nachdem er zu Saisonbeginn zunächst gesetzt war.

Ausgebildet wurde Hillemeier in der Jugend des SC Paderborn 07, wo er es bis in die zweite Mannschaft packte. Die verließ er im Sommer 2022 für die Sportfreunde Lotte, zog nach einem Jahr dann nach Clarholz weiter. Nun ist er also wieder zurück am Lotter Kreuz. Insgesamt absolvierte der 22-Jährige bis dato 28 Spiele in der Oberliga Westfalen.

Bisher haben sich diese 16 Spieler den Sportfreunden Lotte für die kommende Regionalliga-West-Saison angeschlossen: Nico Thier (SG Wattenscheid 09), Kevin Schacht (Preußen Münster II), Tugay Gündogan (TGK Tecklenburg), Felix Mensing, Florian Wendt (beide SC Paderborn II), Elario Ghassan (SSV Jeddeloh II), Beytullah Özer (SC Wiedenbrück), Steffen Westphal (SV Lippstadt 08), Lars Spit (SV Meppen), Kevin Holzweiler (Rot-Weiss Essen), Kamer Krasniqi (VfB Oldenburg), Anis El Hamassi (FC Brünninghausen), Denis Milic (TSG Sprockhövel), Fatih Ufuk (SV Lippstadt 08), Samuel Addai (ETB Schwarz-Weiß Essen), Luis Hillemeier (Victoria Clarholz)