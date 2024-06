Das sind doch mal Nachrichten: Regionalliga-Aufsteiger Türkspor Dortmund hat auf und neben dem Platz einiges an Klarheit geschaffen.

Türkspor Dortmund wappnet sich weiter für seine erste Saison in der Regionalliga West. Mit an Bord wird Rafael Camprobin sein, der sich den Nordstädtern aus der U23 des SC Paderborn anschließt. Das teilte Neuling Türkspor via Social Media mit.

Der gebürtige Attendorner Camprobin ist im Angriff zu Hause und kann neben der Mittelstürmerposition auch beide Außenbahnen beackern. Die Regionalliga West kennt der 23-Jährige bereits aus zwölf Spielen (kein Scorer), die er in der vergangenen Saison für die U23 der Paderborner absolviert hat.

Ausgebildet wurde Camprobin unter anderem in den Jugendabteilungen Borussia Dortmund und beim MSV Duisburg. In der Saison 2017/18 wurde er mit dem BVB deutscher B-Jugend-Meister. Von 2020 bis 2023 absolvierte er in der Oberliga Westfalen 60 Spiele für die SG Finnentrop/Bamenohl, traf dabei 17-mal.

Camprobin ist also neu an Bord, Mehmet Kaya und Ilias Anan werden es bleiben. Beide Spieler waren in der abgelaufenen Saison gesetzt, trugen ihren Teil zum Regionalliga-Aufstieg bei. Kaya, ein 19 Jahre alter Innenverteidiger, spielte in der Liga 33-mal, erzielte ein Tor und gab eine Vorlage.

Weitaus erfolgreicher, aber dahingehend natürlich auch weitaus mehr gefordert, war Anan, der als Rechtsaußen unterwegs war. Elf Tore und neun Vorlagen in 34 Spielen sind eine starke Bilanz, an die er nun in der Regionalliga anknüpfen will. Beide Spieler haben ihre Verträge verlängert.

Dazu hat der Emporkömmling einen neuen Hauptsponsor gefunden: Die Artus Bautrocknung- und Sanierungsgruppe ziert ab sofort die Trikotsätze des Aufsteigers. "Gemeinsam werden wir Großes erreichen", schreiben die Dortmunder optimistisch.

Die Neuzugänge von Türkspor Dortmund im Überblick

Cebrail Akin (FC Roj), Veith Walde (SV Schermbeck), Leonardo Marino (Rot Weiss Ahlen), Miguel-Max Schmeling (Wuppertaler SV), Salmin Rebronja (SV Lippstadt 08), Can Pohl (SC Preußen Münster II), Rafael Camprobin (SC Paderborn II)