Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen bindet ein Verteidiger-Talent. Der 19-Jährige debütierte bereits in der Vorsaison.

Ozan Hot war wahrscheinlich einer der wenigen, der die abgelaufene Saison von Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen in guter Erinnerung behalten wird.

Der 19-Jährige, in der U19 der Kleeblätter fester Bestandteil und in 18 Spielen in der A-Junioren Niederrheinliga vier Mal als Torschütze erfolgreich, durfte am 4. November 2023 erstmals in der Regionalliga West ran. Den drei Minuten beim 4:0-Auswärtssieg beim SV Rödinghausen folgten noch fünf weitere Einsätze, 14 weitere Male nahm er auf der Bank Platz.

Nun kommt für den Linksverteidiger der nächste Schritt. Wie RWO am Samstag (8. Juni) mitteilte, wird Hot in der kommenden Saison fest zum Regionalliga-Kader gehören.

Der sportliche Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano zeigte sich überzeugt von Hots Talent: „Ozan bringt viel Dynamik mit und soll in der kommenden Saison ordentlich Dampf über die linke Seite machen. Er trainierte die ganze Saison über bereits in der 1. Mannschaft mit und konnte sich so Schritt für Schritt weiterentwickeln. Dabei ist er noch nicht am Ende seines Potenzials angelangt und das möchten wir in der kommenden Spielzeit weiter aus ihm heraus kitzeln.“

Für den Spieler selbst beginnt im Stadion Niederrhein also ein neues Kapitel. „Ich wurde bereits in der vergangenen Saison sehr gut von der Mannschaft aufgenommen und konnte mich in dieser Zeit bereits an den Herrenfußball gewöhnen, der nochmal große Unterschiede zum Jugendbereich aufweist“, berichtet Ozan Hot. „Nun freue ich mich in der kommenden Saison mein erstes Seniorenjahr hier zu spielen und mit den Fans möglichst viele Erfolge zu feiern. Dabei möchte ich möglichst oft auf dem Platz stehen und der Mannschaft mit meiner Leistung helfen.“

Bereits zuvor konnte RWO die Vertragsverlängerung von Leistungsträger Pierre Fassnacht verkünden, der für den Regionalligisten bereits seit 2020 die Schuhe schnürt und es seitdem auf wettbewerbsübergreifend 136 Spiele für das Kleeblatt bringt. Außerdem wechselt Eric Gueye von Eintracht Norderstedt nach Oberhausen.