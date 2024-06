Rot-Weiß Oberhausen und Fortuna Köln werden in der kommenden Saison wohl die gleichen Ziele verfolgen. Am Freitag gaben beide Klubs je eine Vertragsverlängerung bekannt.

Eine weitere wichtige Vertragsverlängerung für Rot-Weiß Oberhausen: Linksverteidiger Pierre Fassnacht wird auch in der Saison 2024/25 mit dem Kleeblatt auf der Brust um Regionalliga-West-Punkte kämpfen.

Im Sommer 2020 wechselte der 28-Jährige von Carl Zeiss Jena an die Lindnerstraße und wurde über die Jahre nicht nur zu einem der wichtigsten Anker in der Oberhausener Abwehrreihe, sondern auch zum Publikumsliebling bei den RWO-Fans. In der abgelaufenen Saison kam Fassnacht wettbewerbsübergreifend in 35 Partien zum Einsatz, bei denen ihm drei Tore und ein Assist gelangen. Insgesamt stand er in 136 Spielen für Rot-Weiß Oberhausen auf dem Feld.

"Pierre Fassnacht ist als ein sehr wichtiger Eckpfeiler unserer Defensive eingeplant und wir freuen uns, dass er weiterhin an Bord bliebt. Er wird von der Mannschaft und dem Vereinsumfeld menschlich extrem geschätzt und ist auch auf dem Platz von unfassbarem Wert. Der Dank gilt auch seinen Mitspielern, die ihn ebenfalls fleißig beackert haben, damit er weiterhin in unseren Farben voran gehen wird", freut sich Dennis Lichtenwimmer, Sportlicher Leiter bei RWO, über die Unterschrift des erfahrenen Verteidigers.

"Die Wertschätzung und Anerkennung der Fans und des Vereins bedeuten mir sehr viel. Mit vollem Einsatz geben wir gemeinsam weiterhin alles für den Erfolg des Kleeblatts", erklärte Fassnacht nach seiner Verlängerung bei den Rot-Weißen.

Fortuna Köln: Multitalent Arnold Budimbu bleibt in der Südstadt

Eine wichtige Personalentscheidung konnte auch RWO-Konkurrent Fortuna Köln klären: Das Multitalent auf dem Platz bleibt in der Südstadt. Ob Rechtsverteidiger, Linksaußen oder zentrales Mittelfeld: Arnold Budimbu wird jeder Position gerecht. Nun hat der 29-Jährige, der einst auch für RWO und FC Schalke 04 II spielte, seinen Vertrag bei Fortuna verlängert. Budimbu geht damit beim Regionalligisten in seine dritte Saison in Folge.

In der vergangenen Spielzeit war der gebürtige Bochumer einer der Dauerbrenner bei den Kölner Südstädtern. 30 Mal stand er in der Startelf, dreimal kam er von der Bank. Nur am letzten Spieltag fehlte er wegen einer Gelbsperre. Insgesamt bestritt Budimbu bisher 61 Spiele in der 4. Liga für die Fortuna.

"Es freut uns sehr, dass wir auch Arnold Budimbu von einer Vertragsverlängerung überzeugen konnten. Mit seiner Positionsflexibilität und seiner Dynamik soll er auch kommende Saison entscheidend wichtig für unsere Mannschaft sein", sagte Trainer Matthias Mink.