Beim KFC Uerdingen stellen sich in diesen Tagen mal wieder sehr viele Fragen. Immer wieder geht es natürlich um die finanziellen Belange des Vereins - so auch im Fall des Ex-Trainers.

Wird der KFC Uerdingen letztendlich in der Regionalliga an den Start gehen? Falls ja, mit welcher Mannschaft werden die Krefelder ins Rennen gehen?

Und: Wer wird Trainer, wie sind die Pläne für die Zukunft? Und: Wann zahlt der KFC Uerdingen seinen Angestellten die ausstehenden Gehälter? Wann werden die Berater-Honorare, die zum Teil noch aus dem Sommer 2023 stammen, beglichen? Was ist eigentlich aus dem Investoren-Deal geworden? Wie ist der (Haft-)-Stand beim ersten Vorsitzenden Christian Gummert?

Es gibt wohl noch viele weitere Fragen, die rund um den KFC Uerdingen zu beantworten sind. Doch Antworten erhalten die geschädigten Personen keine. Nach unseren Informationen haben mehrere Berater den KFC bezüglich ihrer fehlenden Honorarzahlungen in schriftlicher Form an diese erinnert - Antwort: Fehlanzeige.

Ähnlich ist die Situation von Ex-Trainer und Sportchef Marcus John. Immerhin hatte dieser den Kader, der letztendlich sportlich von Interimscoach Levan Kenia in die Regionalliga geführt wurde, zusammengestellt. "Als ich beurlaubt wurde, wurden die Jungs als Söldner-Mannschaft beschimpft. Am Ende wurde das Team gefeiert. So ist der Fußball. Aber ein bisschen Genugtuung ist da, glaube ich, auch menschlich", erklärt John gegenüber RevierSport.

Ich kann nicht nachvollziehen, dass ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer keine Antwort liefert und einfach alle Nachrichten ignoriert. Marcus John

Doch von dieser Genugtuung kann sich der 49-Jährige nichts kaufen. Denn das letzte Gehalt, das der KFC Uerdingen auf Johns Konto überwies, stammt vom 15. März. "Das war das Geld für den Februar. Seit drei Monaten habe ich nichts mehr erhalten. Ich habe den KFC Uerdingen in allen Schriftformen - per Mail, per SMS, per WhatsApp - angeschrieben. Doch ich habe nie eine Antwort erhalten. Da gibt es wohl nur noch den juristischen Weg", sagt John, der an der Grotenburg noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 besitzt. Er ergänzt: "Ich kann nicht nachvollziehen, dass ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer keine Antwort liefert und einfach alle Nachrichten ignoriert."

Und: Wie RevierSport erfuhr, ist das Arbeitspapier von John nach dem Uerdinger Aufstieg ab dem 1. Juli noch wertvoller. Denn John profitiert von dem Aufstieg. Sein Gehalt steigt in der Regionalliga. "Ja, das kann ich bestätigen", sagt er. Ein klarer Fall für das Arbeitsgericht.

Wären wir wieder bei den vielen Fragen: Wird John sein vertraglich fixiertes Gehalt denn auch erhalten? Was ist eigentlich mit den Verträgen von Trainer Sunay Acar und Sportchef Osman Sahan? Im Bezug auf den KFC Uerdingen fallen einem immer wieder neue Fragen ein. Und: Die Vorstände Sebastian Thißen sowie Andreas Scholten antworten auch unserer Redaktion nicht - weder auf WhatsApp-Nachrichten noch auf Anrufe.