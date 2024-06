Vor zwölf Jahren siegte der FC Kray im Hinspiel beim KFC Uerdingen mit 1:0. Es war der erste Schritt auf dem Weg zum Regionalliga-Aufstieg. Weisse noch?

Am 07. Juni 2012 duellierten sich der KFC Uerdingen und der FC Kray im Relegations-Hinspiel um den Regionalliga-Aufstieg vor 6072 Zuschauern in der Grotenburg. Diese Partie endete mit einer faustdicken Überraschung. Weisse noch?

Doch zunächst der Reihe nach: In der Saison 2011/12 wurde der FC Kray Meister in der damaligen Niederrheinliga. Dank einer Reform des DFB-Bundestags bot sich dem Essener Klub dann sogar die Möglichkeit, direkt in die Regionalliga aufzusteigen. Normalerweise wäre Kray in die NRW-Liga aufgestiegen.

Durch die in Kraft getretene Reform spielte der FCK allerdings in einer Relegationsrunde mit Hin- und Rückspiel um ein verbleibendes Ticket für den Aufstieg in die Regionalliga. Der Gegner damals war der KFC Uerdingen. Die Krefelder waren der haushohe Favorit. Es sollte aber anders kommen.

Im Vorfeld des Hinspiels wurde größtenteils nur über die Höhe des KFC-Sieges gesprochen. Fast alle Experten waren sich sicher, dass der Außenseiter aus Kray nicht den Hauch einer Chance hat. Zu Beginn der Partie sah es auch genau so aus: Uerdingen entfachte mächtig Druck und erspielte sich mehrere hochkarätige Möglichkeiten. Aus dem Nichts nutzte Ilias Elouriachi dann in der 31. Minute eine Unaufmerksamkeit in der Krefelder Verteidigung aus und erzielte für die Gäste das 1:0.

Mit viel Leidenschaft und in doppelter Überzahl brachte Kray das 1:0 über die Distanz. Beim KFC wurden die beiden Leistungsträger Ersan Tekkan (40.) und Marc-Andre Nimptsch (76.) jeweils mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

"Wir haben uns in Uerdingen eigentlich überhaupt nichts ausgerechnet. Unser Ziel war eigentlich nur, dass wir uns im Hinspiel gut verkaufen. Es waren über 6000 Zuschauer vor Ort. Wir wurden bei unserer Ankunft von den KFC-Fans beleidigt. Das hatte was von Profifußball und war eine geile Erfahrung. Zu Beginn der Partie hat uns Uerdingen an die Wand gespielt, das weiß ich noch genau. Mit meinem Treffer ist das Spiel dann gekippt und wir haben in doppelter Überzahl gewonnen", blickt Siegtorschütze Elouriachi zurück.

Im Rückspiel am altehrwürdigen Uhlenkrug machten die Essener dann das "Wunder von Kray" perfekt. Dank der Tore von Kevin Kehrmann (64.) und Elouriachi (67.) schaffte die Elf von Trainer Dirk Wißel tatsächlich den Aufstieg in die Regionalliga. Der Grundstein für diese Sensation wurde aber in der Grotenburg gelegt, als der FCK im Hexenkessel bestand. Was nach dem Aufstieg folgte, war Ekstase pur.

Aufstiegsheld Elouriachi, der insgesamt 14 Jahre für seinen Heimatverein spielte, erinnert sich: "Wir hatten nach dem Aufstieg bei strömendem Regen unsere Meisterfeier am Krayer Markt und wurden von wirklich vielen Zuschauern empfangen. Das war grandios."

Zwölf Jahre später sind die Kräfteverhältnisse wieder geradegerückt: In der kommenden Saison spielt der KFC Uerdingen in der Regionalliga West, während der FC Kray in der Landesliga Niederrhein an den Start geht.