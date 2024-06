Beim FC Schalke 04 II gibt es Neuigkeiten von der Torhüterposition. Genauer gesagt auf der Abgangsseite, wo Justin Treichel einen neuen Klub gefunden hat.

Statt im Trikot des FC Schalke 04 wird Justin Treichel künftig im Dress des niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade auflaufen. Das gaben die Knappen am Donnerstag, 6. Juni, bekannt.

"Ich kenne Justin, seitdem er mit 13 zu uns in die Knappenschmiede gekommen ist. Er ist ein wirklich toller Junge, der seine Schritte gemacht und sich über die Jahre hinweg sehr gut entwickelt hat. Durch seinen Wechsel eröffnet sich für ihn die Möglichkeit, neue Erfahrungen im Ausland zu sammeln", betonte Schalkes U23-Chef-Trainer Jakob Fimpel. "Ich wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg bei seiner neuen Herausforderung."

Im Sommer 2016 war das, als Treichel aus der Jugend vom SC Bayer Uerdingen ans Berger Feld gekommen war. Seine ersten fußballerischen Schritte ging Treichel zuvor beim TuRa 88 Duisburg. In der Knappenschmiede durchlief der gebürtige Duisburger seitdem alle Jugendmannschaften von der U14 bis zur U19. Seit Sommer 2022 stand er für die königsblaue Zweitvertretung zwischen den Pfosten.

In der vergangenen Saison kam Treichel auf zehn Einsätze in der Regionalliga West. Dabei kassierte er 19 Gegentore und spielte dreimal zu Null. In Kerkrade, nahe der deutschen Grenze bei Aachen, will sich der gebürtige Duisburger nun auf Zweitliganiveau beweisen.

Und bei den Niederländern herrscht Bedarf. Denn von den drei Torhütern, die in der vergangenen Saison an Bord waren, ist, Stand jetzt, nur noch einer da. Koen Bucker nämlich, der in der Eerste Divisie 17 von 37 möglichen Partien absolvierte. Eine Armverletzung bremste ihn kurz vor Weihnachten 2023 aus.

Sein Konkurrent Calvin Raatsie war vom FC Utrecht ausgeliehen, wohin er nach aktuellem Stand in diesem Sommer zurückkehren wird. In seinem Portfolio der abgelaufenen Saison stehen 27 Zweitligaspiele, wobei er bis zum Winter noch für den FC Utrecht II aufgelaufen ist. In Kerkrade war er seit seiner Ankunft gesetzt.

Torhüter Nummer drei, Loek Hamers, spielte keine große Rolle und wird Kerkrade in diesem Sommer, Stand jetzt, verlassen. Sein Vertrag läuft aus.