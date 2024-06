Aufsteiger Eintracht Hohkeppel rüstet sich für die kommende Saison in der Regionalliga West. Helfen sollen dabei zwei Neuzugänge.

Waiss Ezami und Amin Bouzraa haben bei Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Hohkeppel unterschrieben. Das teilte der Mittelrheinliga-Meister der vergangenen Saison unter der Woche mit.

Dass sich Bouzraa dem Regionalliga-Neuling anschließen würde, hatte RevierSport bereits exklusiv berichtet. Auch andere Regionalligisten sowie Vereine aus dem Ausland hatten ihr Interesse am gebürtigen Wermelskirchener bekundet, doch den Zuschlag bekam Hohkeppel. Dort trifft Bouzraa auf seinen früheren U19-Coach bei Bergisch Gladbach, Ali Mostowfi. Der 34-Jährige, der bei Alemannia Aachen ausgebildet wurde, ist seit dem 01.01.2023 Co-Trainer beim künftigen Regionalligisten.

In der aktuellen Spielzeit stürmte Bouzraa für den Oberligisten VfB Hilden und war in 30 Partien an 17 Treffern direkt beteiligt (10 Tore, 7 Vorlagen). Besonders beeindruckend ist seine Quote, denn 14 Mal wurde er nur eingewechselt. Insgesamt war der Rechtsaußen somit alle 97 Minuten an einem Tor in der Oberliga beteiligt.

"Amin ist ein sehr talentierter Spieler, der bei uns ebenfalls die Chance bekommt, den nächsten Schritt zu machen. Wir trauen ihm sehr viel zu und hoffen, dass er sich bei uns entsprechend entwickelt. Unser Co-Trainer Ali kennt ihn bereits aus der gemeinsamen Zeit bei der U19 von SV Bergisch Gladbach 09", sagten Mahmut Temür (Sportlicher Leiter) und Kevin Theisen (Sportdirektor).

Ezami ist ein 20 Jahre altes Talent von Fortuna Köln, das in der abgelaufenen Saison in drei Regionalliga-Spielen zum Einsatz kam. "Mit Waiss freuen wir uns einen hochtalentierten Spieler zu erhalten und erhoffen uns, dass er bei uns den nächsten Step macht. Er kam in der abgelaufenen Saison auch bereits drei Mal im Regionalliga-Team der Fortuna zum Einsatz und ist auf der offensiven Außenbahn zuhause."

Zuvor hatte Hohkeppel schon einen echten Kracher präsentiert. Denn mit Kevin Pires-Rodrigues wird ein absoluter Routinier künftig seine Fußballschuhe beim Aufsteiger schnüren. Er kommt in seiner Karriere schon auf 215 Spiele in der Regionalliga West.