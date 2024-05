Der Mittelrheinliga-Meister SV Eintracht Hohkeppel wird erstmals in der Regionalliga West an den Start gehen. Am Dienstag soll ein Neuzugang vorgestellt werden.

Vor vier Wochen verkündete Amin Bouzraa seinen Abschied aus Hilden. Das klare Ziel des 21-Jährigen war der Sprung in die Regionalliga. Dieser Traum geht nun in Erfüllung.

Denn: Wie RevierSport erfuhr, wird sich der offensive Außenspieler dem Regionalliga-West-Aufsteiger SV Eintracht Hohkeppel anschließen und beim souveränen Meister der Mittelrheinliga einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschreiben. Am Dienstagabend soll die Unterschrift erfolgen, Hohkeppel und Bouzraa sind sich aber bereits einig.

Auch andere Regionalligisten sowie Vereine aus dem Ausland hatten ihr Interesse am gebürtigen Wermelskirchener bekundet, doch den Zuschlag bekam Hohkeppel. Dort trifft Bouzraa auf seinen früheren U19-Coach bei Bergisch Gladbach, Ali Mostowfi. Der 34-Jährige, der bei Alemannia Aachen ausgebildet wurde, ist seit dem 01.01.2023 Co-Trainer beim künftigen Regionalligisten.

In der aktuellen Spielzeit stürmte Bouzraa für den Oberligisten VfB Hilden und war in 30 Partien an 17 Treffern direkt beteiligt (10 Tore, 7 Vorlagen). Besonders beeindruckend ist seine Quote, denn 14 Mal wurde er nur eingewechselt. Insgesamt war der Rechtsaußen somit alle 97 Minuten an einem Tor in der Oberliga beteiligt.

MSV Duisburg, RWO und WSV heißen die kommenden Gegner

Auf die Frage, warum er zuletzt häufig nur als Joker fungierte, antwortete Bouzraa vor wenigen Wochen: "Der VfB Hilden plant mit dem Kader für die Zukunft. Deswegen setzen sie auf die Spieler, die auch im nächsten Jahr dort spielen."

Nun führt ihn der Weg in die Regionalliga West, wo Highlight-Spiele gegen den MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen oder Wuppertaler SV warten. Der Cousin von Münster-Profi Yassine Bouchama möchte sich in der vierthöchste Spielklasse etablieren und durchsetzen. Zunächst erfolgt am Dienstagabend aber erst einmal die Unterschrift.