Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen hat den Sommerfahrplan bekanntgegeben. Es stehen fünf Testspiele auf dem Programm.

Kaum ist die Saison 2023/24 beendet, laufen die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bei Rot-Weiß Oberhausen bereits auf Hochtouren. Der Sommerfahrplan der Kleeblätter wurde am Dienstagnachmittag offiziell bekanntgegeben.

Am Mittwoch, den 19. Juni, bittet der neue Cheftrainer Sebastian Gunkel seine Mannschaft zur ersten Trainingseinheit. Neben dem Emscherinsel-Cup warten danach fünf Testspiele vor dem Ligastart Ende Juli auf die Rot-Weißen.

Der Testspiel-Auftakt findet am Samstag, 29. Juni, beim Bezirksligisten Schwarz-Weiß Alstaden statt. Der erste Härtetest wartet am Dienstag, 2. Juli, auf RWO. Dort ist der Drittligist SC Verl Gegner der Gunkel-Elf. Ansonsten misst sich der Regionalligist noch mit TB Oberhausen, Oberliga-Absteiger Adler Union Frintrop und dem FC Gießen.

Die letzte Partie absolvierte RWO am 25. Mai. An der Essener Hafenstraße duellierte sich der Regionalliga West-Vertreter mit Rot-Weiss Essen um den Niederrheinpokal-Titel - und kassierte eine 0:3-Niederlage.

Durch die zweite Finalpleite in Folge verpasste RWO die Teilnahme an der kommenden DFB-Pokal-Saison. Zuletzt waren die Oberhausener 2018 in diesem Wettbewerb vertreten. Es wird spannend, ob unter Neu-Coach Gunkel die Qualifikation gelingt. Absolute Priorität genießt aber natürlich die Liga. Dort muss sich der Traditionsklub nach Platz sieben deutlich steigern.

Die Vorbereitungsplan von RWO in der Übersicht:

Samstag, 29. Juni – 16 Uhr

Schwarz-Weiß Alstaden – RWO

Sonntag, 30. Juni – 16 Uhr

TB Oberhausen – RWO

Dienstag, 02. Juli – 18 Uhr

SC Verl – RWO

Samstag, 06. Juli – 15 Uhr

Adler Union Frintrop – RWO

Samstag, 13. Juli – ab 12 Uhr

Emscherinsel-Cup

Samstag, 20. Juli – 15 Uhr

RWO – FC Gießen

Wochenende 26.- 28. Juli

1. Spieltag Regionalliga West