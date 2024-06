Der MSV Duisburg hat den nächsten Zugang fix gemacht. Der neue Mann kommt vom zukünftigen Regionalliga-Konkurrenten Rot-Weiß Oberhausen.

Mit Maximilian Braune, Batuhan Yavuz, Alexander Hahn, Jan-Simon Symalla und Jihad Boutakhrit stehen aktuell fünf Spieler beim MSV Duisburg für 2024/2025 unter Vertrag. Am Montagnachmittag (3. Juni 2024) folgte Spieler Nummer sechs.

Moritz Montag verteidigt in der neuen Saison für den MSV Duisburg in der Regionalliga West. Der 26-jährige Rechtsverteidiger, der auch auf der offensiven Außenbahn agieren kann, kommt mit der Erfahrung von bereits 187 Spielen in der Regionalliga West an die Wedau.

In der vergangenen Spielzeit erzielte der Abwehrspieler bei 32 Einsätzen für Rot-Weiß Oberhausen zwei Tore und steuerte sechs Assists bei. Zudem erreichte er mit den Kleeblättern das Finale im Niederrhein-Pokal.

"Cool, dass das geklappt hat. Moritz ist im besten Fußballeralter, hat dennoch schon wahnsinnig viel Erfahrung in dieser Liga. Er marschiert die rechte Seite hoch und runter, ein Dauerbrenner im wahrsten Sinne des Wortes. Sein intensiver Spielstil passt zu der Art, wie wir unsere Mannschaft sehen wollen", sagt Chris Schmoldt, MSV-Kaderplaner.

Das ist Moritz Montag Geburtsdatum: 27. März 1998 Geburtsort: Köln Größe: 1,78 Meter Gewicht: 75 kg Bisherige Vereine: RW Oberhausen, Wuppertaler SV, Fortuna Düsseldorf, Bayer Dormagen, SG Köln-Worringen.

Trainer Dietmar Hirsch ergänzt: "Ich freue mich sehr, dass er zu uns kommt und bin überzeugt, dass sein Wechsel für uns alle eine Win-Win-Situation ist. Er hat in fast 190 Spielen in der Regionalliga West überzeugt – ihm brauchen wir diese Liga nicht erklären. Und ich kann immer nur wiederholen: jeder, mit dem wir sprechen, brennt für diese Herausforderung beim MSV. Das lässt keinen kalt - ganz im Gegenteil!"

Montag, der im Sommer 2023 vom Wuppertaler SV zu RWO wechselte, sagt zu seinem Wechsel nach Duisburg: "Das ist natürlich ein einmaliges Angebot, beim Neuanfang eines solchen Traditionsvereins helfen zu dürfen. Gründungsmitglied der Bundesliga, so viele Fans – da musst du nicht wirklich überlegen, zumal es dann auch sportlich der nächste Schritt für mich persönlich ist. Aber klar: das ist vor allem auch eine Verpflichtung, hier hart anzupacken."