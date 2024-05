Nach drei Jahren Fortuna Köln: Leon Demaj hat neuen Klub gefunden

Leon Demaj verlässt Fortuna Köln nach dieser Saison. Jetzt ist auch klar, wo es weitergeht: bei seinem früheren Verein.

Mit einem Kurzauftritt verabschiedete sich Leon Demaj am Samstag von Fortuna Köln. Beim 1:1 gegen die U23 von Schalke 04 wurde der Angreifer fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit eingewechselt. Es war sein letztes Heimspiel für die Südstädter. Demaj gehörte zu den sieben Spielern, die vor Anpfiff offiziell verabschiedet wurden.

Seit dem Wochenbeginn ist klar, wie es für Demaj im Sommer weitergeht. Der 26-Jährige wechselt zum SV Meppen in die Regionalliga Nord - und damit zurück zu Jugendklub, bei dem er ausgebildet wurde und für den er vor einigen Jahren vier Einsätze in der 3. Liga sammelte.

"Wir freuen uns mit Leon Demaj einen sehr kreativen und technisch starken Offensivspieler verpflichten zu können. Er hat unter der Saison bei Fortuna Köln nachgewiesen, dass er auch für Tore steht. Er kommt aus der Region und wir freuen uns sehr, ihn wieder zurücklotsen zu können", sagt Meppens Sportlicher Leiter David Vrzogic über den gebürtigen Haselünner.

2019 hatte Demaj Meppen in Richtung der Sportfreunde Lotte verlassen. Zwei weitere Jahre später wechselte er nach Köln. Für die Fortuna bestritt Demaj 67 Pflichtspiele. Dass es nicht mehr wurden, lag vor allem an einer schweren Verletzung: Ein Kreuzbandriss setzte den Stürmer ab Juli 2022 für mehrere Monate außer Gefecht.

In der laufenden Saison fand Demaj zurück zu alter Stärke und erzielte neun Tore in 26 Regionalliga-Partien. Seine Gesamtquote von 24 Treffern und zehn Vorlagen in 67 Einsätzen für die Fortuna kann sich ebenfalls sehen lassen.

"Ich freue mich sehr, wieder beim SV Meppen zu sein. Ich habe den SVM nach meinem Weggang 2019 nie aus den Augen verloren. Der Drittligaabstieg war bitter. Aber sie haben eine super Runde in der Regionalliga gespielt", sagt er über seinen bevorstehenden Wechsel, der ihm auch seinem Bruder Drilon näher bringt: Der steht ebenfalls in der Nordstaffel beim VfB Oldenburg unter Vertrag.