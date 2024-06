Der 1. FC Kleve muss sich für die kommende Oberliga-Saison auf einen bitteren Verlust einstellen. Ein echter Routinier verlässt den Klub.

Danny Rankl weiß wahrlich, wo das Tor steht. Oft genug hat der gebürtige Emmericher das bewiesen - auch für den 1. FC Kleve. In der abgelaufenen Oberliga-Saison war allerdings der Wurm ein wenig drin - vier Tore in 22 Spielen sind nicht das, was Rankl sonst so geliefert hat.

Möglich, dass der 35-Jährige es künftig in anderem Dress wieder besser machen will und wird. Denn wie der 1. FC Kleve bekanntgab, kehrt Rankl dem Klub nach drei Jahren den Rücken. In 84 Spielen für den 1. FC Kleve stehen 36 Tore, ein Blick auf seine Gesamtbilanz liest sich noch deutlich beeindruckender.

Denn in 325 Oberligaspielen erzielte Rankl 181 Tore - also traf er im Schnitt häufiger als in jedem zweiten Spiel. Dazu kommen 47 Einsätze in der Regionalliga West, wobei ebenfalls elf Tore heraussprangen. Rankl spielte im Herrenbereich für den KFC Uerdingen (47 Spiele, 30 Tore), den TV Jahn Hiesfeld (78 Spiele, 45 Tore), den SV Sonsbeck (104 Spiele, 59 Tore), den VfB Homberg (96 Spiele, 49 Tore) und eben seinen bisher letzten Klub, den 1. FC Kleve.

Tags zuvor hat der 1. FC Kleve indes schon ein weiteres Duo verabschiedet: Matti Völkel und Marvin Müller. Wie der 1. FC Kleve mitteilte, wird das Duo nicht länger in blau und rot auflaufen. Beide haben sich dazu entschieden, Kleve im Sommer den Rücken zu kehren.

Völkel ist ein 20-jähriger Rechtsverteidiger, der im vergangenen Sommer vom VfB Homberg gekommen ist. Marvin Müller ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und wird sich den Sportfreunden Lowick anschließen. Erst im Winter ist er vom SV Hönnepel-Niedermörmter nach Kleve gekommen.

Juliano Ismanovski dagegen hatte sich zuletzt für den grenznahen Klub vom Niederrhein entschieden. Der 22 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler ist im Sommer 2023 vom Oberhausener Landesligisten Arminia Klosterhardt gekommen und wird den Schwanenstädtern ein weiteres Jahr erhalten bleiben.