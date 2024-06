Der Wuppertaler SV hat schon einige Abgänge zu verzeichnen. Nun kommt auch der von Hüseyin Bulut hinzu. Er wechselt ins Ausland.

25 Spiele, vier Tore, fünf Vorlagen: Hüseyin Bulut hat im Trikot des Wuppertaler SV eine ordentliche Saison gespielt. Nun verlässt der Außenbahnspieler die Bergischen.

Der 25-jährige gebürtige Dortmunder wechselt in die Türkei zum Drittligisten Altinordu FK. Hier unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. "Sie wollten mich unbedingt haben und waren auch zweimal in Deutschland vor Ort. Ich kenne einige Spieler dort und habe mich natürlich auch gut informiert. Das ist ein sehr seriöser und professioneller Klub mit einem hohen Standard, was die Infrastruktur betrifft. Ich freue mich auf die neue Herausforderung", erklärt Bulut gegenüber RevierSport.

Sportfreunde Lotte, Rot-Weiß Oberhausen, Rot Weiss Ahlen und Wuppertaler SV: Das waren die letzten Stationen von Bulut. Insgesamt blickt das ehemalige BVB-Juwel auf 102 Spiele in der Regionalliga zurück. Seine Ausbeute: 16 Tore und 14 Assists.

Nach der U19, als Deutscher Meister mit Borussia Dortmund, hatte Bulut einst einen Fünfjahresvertrag bei dem damaligen Süper-Lig-Vertreter Göztepe Izmir unterschrieben und kehrte nach einem Jahr nach Deutschland zurück.

"Ich war damals noch sehr jung und unerfahren. Und trotzdem will ich diese einjährige Erfahrung nicht missen. Jetzt gehe ich unter ganz anderen Voraussetzungen in die Türkei. Meine Frau und ich haben zwei Kinder und wir werden mit der Familie vor Ort sein. Das gibt mir auch nochmal Stärke und Halt", sagt er.

Mit Emre Aydinel, einst Mitspieler bei den Sportfreunden Lotte, wird Bulut auch einen guten Kumpel an seiner Seite haben. "Emre hat auch bei Altinordu unterschrieben. Mit Kaniwar Uzun ist ein weiterer guter Freund im Klub. Das waren auch alles Argumente für einen Wechsel", verrät Bulut.

Einst dürfte er schon in Göztepe Süper-Lig-Luft schnuppern. In den nächsten Jahren will Bulut dorthin, wo er einst nach der U19 einen Vertrag unterschrieb. "Ja, klar: Das Ziel ist die Süper Lig. Ich bin jetzt im besten Fußballalter und will durchstarten. Aber zunächst konzentriere ich mich auf die Vorbereitung und die Saison mit Altinordu. Wir wollen aufsteigen. Ich will meinen Teil für dieses große Ziel beitragen. Ich bin heiß und voller Tatendrang!", betont der jetzt Ex-Wuppertaler Bulut.