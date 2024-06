Die Sportfreunde Lotte geben weiter mächtig Gas auf dem Transfermarkt. Jetzt kommt ein Rechtsaußen von Fortuna Köln - und der bringt einiges an Erfahrung mit.

Kevin Holzweiler wird ab sofort das Trikot der Sportfreunde Lotte tragen. Das teilte der Regionalliga-Aufsteiger am Mittwoch, 5. Juni, mit. Der 29 Jahre alte Rechtsaußen spielte zuletzt für den künftigen Liga-Konkurrenten Fortuna Köln.

"Mit Kevin bekommen wir einen absoluten Topspieler für die Regionalliga West, der vor allem fußballerisch und im Eins-gegen-Eins seine Stärken hat", freute sich Holzweilers zukünftiger Trainer Fabian Lübbers.

Darüber hinaus erklärte der SFL-Coach: "Auch ist er technisch sehr versiert, hat dazu einen guten Torabschluss." Holzweiler lief 186-mal in der Regionalliga West auf (30 Tore, 26 Vorlagen) und spielte darüber hinaus ganze 69-mal in der 3. Liga (drei Treffer, zehn Assists). Holzweiler selbst freut sich ebenfalls auf die Blau-Weißen: "Das ist eine schöne neue Herausforderung für mich. Ich hab mit der Viktoria und RWE schon oft hier gespielt und finde den Verein sympathisch."

Stichwort RWE: Von 2021 bis 2023 stand Kevin Holzweiler bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag und machte den Aufstieg in die 3. Liga mit. Aus der dritthöchsten deutschen Spielklasse bringt Holzweiler die Erfahrung von 69 Spielen (drei Tore, zehn Vorlagen) für Viktoria Köln und RWE mit.

Ausgebildet wurde der 29-Jährige in der Jugend von Bundesligist Borussia Mönchengladbach, für deren zweite Mannschaft er auch schon in der Regionalliga West spielte. In Summe kommt Holzweiler auf 186 Regionalliga-Spiele (30 Tore, 26 Vorlagen).

Die Transfer-Offensive der Sportfreunde Lotte in dieser Woche geht also weiter. Zuvor hatte Lotte schon Tubay Gündogen und Florian Wendt präsentiert. Am Dienstag folgte dann Nico Thier von der SG Wattenscheid 09. "Nico ist ein Box-to-Box-Spieler mit absoluter Mentalität und brutaler fußballerischer Qualität", freute sich Lübbers über den Neuen, der künftig also unter anderem den ehemaligen Essener Holzweiler mit Pässen füttern soll.